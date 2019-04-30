Инициатива ОЭЗ «Дубна» поможет городу стать чище

Традиционно в течение года Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» организует несколько субботников. Весной и осенью ее сотрудники наводят порядок не только на прилегающей территории к Инновационно-технологическому центру на левом берегу, но и вокруг храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино.

Напомним, что в этот раз в субботнике на левобережной площадке приняли участие около 200 человек. Кроме специалистов ОЭЗ и ее компаний-резидентов, изъявили желание совместно потрудиться партнеры зоны - сотрудники из Корпорации развития Московской области, а также студенты университета «Дубна» и учащиеся подшефных гимназий №3 и 11, представители администрации города, Госадмтехнадзора, прокуратуры, таможенного поста «Дубна» и победители конкурса улиц.

За время субботника всего было собрано и вывезено 54 кубометра мусора. А двумя днями позже на набережной Волги установили специальные контейнеры для сбора мусора. Яркие зеленые баки нельзя не заметить. Поэтому сотрудники Управляющей компании надеются, что горожане – те, кто любит здесь прогуляться с друзьями или всей семьей, будут поддерживать чистоту и порядок. Если к этому мы приложим общие усилия, красивейшее место наукограда станет еще уютнее.