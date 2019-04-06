Индексация пенсий

Напомним, что социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет требуемого страхового стажа и баллов для назначения страховой пенсии по старости. Социальные пенсии по старости назначаются на 5 лет позже, чем страховые (женщины имеют право на социальную пенсию в 65 лет, мужчины в 70 лет).

Также социальные пенсии назначаются инвалидам любой группы, детям-инвалидам, детям, потерявшим кормильца и детям, родители которых неизвестны, иностранным гражданам, проживающим в России и лицам без гражданства.

Индексация социальных пенсий осуществляется ежегодно с 1 апреля.

Одновременно с 1 апреля повысились: