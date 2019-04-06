Индексация пенсий

С 1 апреля 2019 года на 2 % проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии.
Напомним, что социальные пенсии назначаются по старости, если у человека нет требуемого страхового стажа и баллов для назначения страховой пенсии по старости. Социальные пенсии по старости назначаются на 5 лет позже, чем страховые (женщины имеют право на социальную пенсию в 65 лет, мужчины в 70 лет).
Также социальные пенсии назначаются инвалидам любой группы, детям-инвалидам, детям, потерявшим кормильца и детям, родители которых неизвестны, иностранным гражданам, проживающим в России и лицам без гражданства.
Индексация социальных пенсий осуществляется ежегодно с 1 апреля.
Одновременно с 1 апреля повысились:
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государственные пенсии за выслугу лет, назначаемые военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава, федеральным государственным служащим;
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государственные пенсии по старости, назначаемые гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;
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государственные пенсии по инвалидности, назначаемые военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
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государственные пенсии по случаю потери кормильца, назначаемые нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтов.