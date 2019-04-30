И Земля с Землёю через космос говорит

Приятно было видеть в зале много молодых лиц, учащихся МОАТТ «Дубна», школ города.

Одним из таких предприятий является Центр космической связи «Дубна». 24 апреля в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья перед дубненцами разных возрастов выступил заместитель директора и главный инженер ЦКС «Дубна» Юрий Николаевич Окулов. Он рассказал о сегодняшнем дне и об истории своего предприятия, о принципах работы спутниковой связи и её стратегическом значении для нашей страны и её населения, о современной технике и специалистах, её обеспечивающих.

Подготовленная сотрудниками читального зала выставка представила печатные материалы, посвящённые ЦКС, имеющиеся в библиотеке. На слайдах, представленных Ю.Н. Окуловым, зрители могли наглядно увидеть большие и малые антенны – «зеркала», спутник связи, их устройство, понять их габариты по сравнению с масштабами человека. Сильнее всего впечатлил публику масштаб охвата связью, телевизионным сигналом глобальных территорий Земли 12 спутниками нашей группировки, контролируемой и управляемой конкретно ЦКС «Дубна». Это не только Европейская часть России. Наши спутники обеспечивают связь и приём телевизионного сигнала в Африке, Южной Америке и восточном побережье США. Слушатели узнали, что такое геостационарная орбита и что такое орбита захоронения спутников, отработавших свой срок. Доходчиво и понятно было объяснено, почему именно над экватором, на высоте 30 км летают спутники связи, как и в каком виде их запускают. Был продемонстрирован макет спутника, который зрители с интересом рассматривали.

Поговорили о целях и задачах, стоявших и стоящих перед ЦКС «Дубна». Вспомнили его олимпийскую историю и первых директоров, о первых телемостах между СССР и США, осуществлённых также через наши спутники. На этом олимпийская история ЦКС не закончилась. Зимнюю Олимпиаду 2014 из Сочи мир увидел на телеэкранах также через спутники «Дубны». Инженеры ЦКС «Дубна» помогали восстанавливать и налаживать спутниковую связь после вооружённых конфликтов в Сирии, в Южной Осетии, в Абхазии, в затопленном паводками Ленске. Везде, где требовалось обеспечить бесперебойную быструю телевизионную трансляцию, скоростной Интернет, работали наши специалисты высокого уровня профессионализма. Особо важной функцией Центра является поддержание правительственной связи, в частности между первыми лицами России и США. В случае форс-мажоров, непогоды у «соседей» - коллег «Дубна» также берёт временно на себя их функции и обслуживает не только свои «подшефные» территории.

Юрий Николаевич рассказал о структуре ФГУП «Космическая связь», которому непосредственно подчиняется наша ЦКС, о других филиалах и их «сферах влияния», охватываемых ими территориях. Рассказал об отношениях предприятия с «Роскосмосом», о сложностях и тонкостях распределения частот вещания в эфире. Слушатели узнали о пространственных коридорах, чётко занимаемых на орбите каждым из спутников, выходить за которые он не должен, как контролируются и корректируются орбиты спутников с Земли. Были затронуты темы перехода с аналогового вещания на цифровое телевидение, волнующие каждого телезрителя в Дубне и по всей России, безопасности для здоровья человека излучения от антенн.

Слушатели задавали вопросы о связях ЦКС с предприятиями и организациями ОЭЗ «Дубна», наличии высоких технологий спутниковой связи, как одного из решающих факторов создания ОЭЗ на территории нашего города. Для молодёжи особенно актуален был вопрос образования, необходимого для работы в Центре космической связи. В свою очередь для ЦКС кадровый вопрос тоже один из важнейших. Между предприятием и университетом «Дубна» установились прочные связи для подготовки будущих специалистов. Работа под наблюдением опытных наставников в «полевых» условиях, с настоящими антеннами даёт не только ореол романтики, но и бесценный опыт.

Обсуждалась проблема космического «мусора», его опасности для землян и работающих спутников, Международной космической станции. Земля и её орбита – это наш единственный пока общий дом, «колыбель человечества», и относиться к ней нужно бережно, стараясь оставлять потомкам как можно меньше нерешённых экологических проблем.

XXI век – век сверхскоростей и информации, поэтому очень важно, насколько быстро и корректно она дойдёт до потребителя, не только до рядового телезрителя и читателя новостей в Интернете, но до первых лиц государства, до налоговых, социальных служб, до руководства банков, до медиков и больных, нуждающихся в дистанционном обучении или быстрой консультации врачей из крупных медицинских центров – всё это уже невозможно представить без спутниковой связи, которую обеспечивают 5 филиалов ФГУП «Космическая связь», одним из которых и является наш ЦКС «Дубна». Его достижения были отмечены и на международном уровне победой в европейском конкурсе специалистов, контрактами, участием в международных проектах.

Встреча была взаимно интересна и полезна. Разнообразные обсуждённые проблемы и вопросы, показали, насколько спутниковая связь важна для современного общества и каждого из нас. Слушатели расширили свой кругозор, кто-то, возможно, определился со своим профессиональным будущим и убедился в необходимости осваивать новейшие технологии в любой из отраслей деятельности человека. Лектор тоже получил опыт рассказчика, умеющего увлечь непрофессиональную публику своим делом.

Контакт между ЦКС «Дубна» и библиотекой Левобережья, её читателями и гостями был налажен. Надеемся, что такому примеру последуют и другие предприятия и организации Дубны. Мы открыты к сотрудничеству и готовы предоставить площадку для встреч и общения, чтобы жители могли больше узнать о жизни, развитии своего города, труде и достижениях земляков, обсудить насущные проблемы.