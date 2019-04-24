Художник. Книга. Дети

Учителя знают, как непросто удержать внимание целого класса после уроков. Но в данном случае интерес ребят был живым, искренним. Внимание поглощено яркими красками, забавными персонажами и рассказом художницы о себе, своём творчестве, картинах и сюжетах.

Детям было интересно узнать, как создаются книги. На плакате они увидели целую схему создания книги: от авторского замысла до встречи с издателем, с художником, их совместную работу и роль каждого из них в едином проекте. О ком и для кого писать? Как будут выглядеть персонажи? Где найти средства для финансирования проекта? Вот сколько вопросов предстоит решить прежде, чем книга появится у вас на столе. Процесс этот непростой, но увлекательный для творческих людей.

Полина рассказала о своём сотрудничестве с «Издательским домом Мещерякова», как её нашли издатели, благодаря публикации её рисунков в Интернете. Были вопросы и ответы на них. Нужно ли художнику специальное образование? Оказалось, что оно не помешает, но главное не в нём. От классических канонов и идеалов её тянуло к творческим поискам. Что вдохновляет художницу? Люди и желание радовать, творить добро. Поэтому и персонажи её несут в себе заряд позитива. Мама Полина много рисует и играет со своими детьми, так рождаются и детские книжки. Чтобы всё успевать, она старается не терять ни минуты и рисовать при любой возможности. Ведь обязательно увидишь что-то необычное, интересное, если хорошенько присмотреться, даже в суете будничной жизни. Семья, друзья, домашние питомцы, красивый закат — вдохновение можно найти везде. Полина творит не только красками, линиями, но прежде всего душой. Она участвовала в благотворительной акции «30 минут жизни ради другой жизни», направленной на поддержку особенных детей и их семей.

Ребята послушали отрывок из сказочной повести «Стадо слонов» в исполнении автора и издателя. Им пришлись по душе та близость и взаимопонимание между папой-цветоводом и его сыном, шумным, неуклюжим, но тоже любящим своего отца и по-своему старающегося ему помочь. Семья и любовь между её членами — то без чего счастливая жизнь невозможна. С этой истиной дети согласились. В издательстве готовится к выходу книга «Загадки старой хижины» канадского автора, тоже с иллюстрациями Полины Васильевой. «Индейская» тематика — одна из любимых подростками. Надеемся, что и её ребята смогут оценить, когда она появится в нашей библиотеке.

А пока дети и художница вместе фантазировали и творили. Из линий получалось волшебство. У каждого получился свой зверь-тотем. Не забыли и «покормить» нарисованных питомцев. Время обеда и аппетит напоминали о себе. Мясо на косточке и колбаса для мясоедов, морковка для зайца, а для особо проголодавшихся даже большой летающий пельмень с вилкой. Фантазия и нарисованные подарки порадовали и развеселили гостей.

Осмотр выставки завершился уже в других залах библиотеки. Яркие краски и положительные эмоции, приятные впечатления от встречи, новые знания о книгоиздательском деле кого-то из ребят, возможно, вдохновят на собственное творчество.