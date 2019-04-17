Евгений Рудашевский о путешествиях, литературе и духовном опыте

Такой шанс представился дубненским подросткам, и не только им. 11 апреля в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья состоялась встреча читателей с писателем Евгением Рудашевским, лауреатом литературных премий «Книгуру», премии им. Вл. Крапивина, «Золотой Дельвиг», «Новая детская книга», «Белые вороны», Южно-Уральской литературной премии, «Вызов — XXI век».

Приключенческую литературу, книги о путешествиях, о природе, фэнтези любят не только подростки, но и некоторые взрослые. Таковых в зале тоже собралось немало. Встреча состоялась, благодаря издательству «КомпасГид», с которым сотрудничает автор.

Что является основным мерилом жизни и души человека? Возраст? Стоимость собранных материальных богатств? Преодолённые километры? Количество слов и исписанных страниц? Цифры обманчивы. Об этом хорошо знает писатель с опытом и образованием журналиста, путешественник с опытом экстремала, умеющий найти общий язык с представителями разных народов, профессий, социальных слоёв и с братьями нашими меньшими, Евгений Рудашевский.

Речь зашла о приключенческой литературе классической и современной, её задачах на нынешний XXI век. Писатель может и должен раскрыть читателю многообразие и глубину мира, пробудить душу к поиску себя, своего места в жизни. Тем самым литература помогает человечеству выйти из эволюционного тупика. Нестандартные, часто экстремальные обстоятельства, в которые ставят героев сюжеты, ярче, с необычной стороны проявляют характеры, ситуации, проверяют человека на прочность во всех смыслах

Выбить, в хорошем смысле, сознание читателя из привычной колеи, «перепахать», заставить задуматься о вечных истинах, подняться над повседневной суетой часто помогает именно книга. Гость вспомнил, каким открытием и потрясением для него, пятнадцатилетнего, стал Франц Кафка, а позже Габриэль Гарсия Маркес, Иван Ефремов, Трумен Капоте. Без прямых назиданий и готовых, универсальных ответов приключенческая литература должна сопровождать подростков, молодых людей на пути от одиночества, непонимания в процессе поиска себя в жизни, подводя их к осознанному, ответственному выбору. Такова, по его мнению, важнейшая задача писателя.

Свою встречу Евгений построил в непринуждённой форме: шутил, задавал залу вопросы с подвохом на проверку гибкости мышления и понимания разницы менталитетов разных культур. Зрители не растерялись, дружно искали ответы. Сообща мы порассуждали о необходимости приобщать первобытные, закрытые племена к стандартам западной цивилизации, о путях разрешения конфликтов и единстве исторического пути человечества.

В беседе автор поделился ближайшими творческими планами. Он рассказал о жизненном опыте: работе помощником проводника в таёжных походах, дрессировщиком в иркутском нерпинарии, журналистом, поездках, книгах. Вспомнил Евгений свой первый писательский опыт и успех.

За авантюрным сюжетом, экзотической, походной обстановкой, элементами экстрима, или фэнтези у Е. Рудашевского стоит интерес к реальным людям и их психологии, обычаям, верованиям, местам и историческим событиям. Работа идёт не только в архивах и библиотеках, но и экспедициях, предполагает сбор материала непосредственно на месте действия, знакомство с местным населением и колоритом. Как приключенческого писателя его влекут именно запреты и опасность, нестандартные решения. Их автор не просто испытывает на себе, а пропускает через свой духовный опыт.

Общение с таким разносторонне эрудированным человеком дало участникам встречи много познавательной информации о природе и животных, об историческом развитии человечества и жизни разных племен, о культурном, цивилизационном значении языка.

Помимо этого, гость приоткрыл тайны писательско-журналистской кухни: собирать больше материала, чем понадобится в конкретном произведении, отказаться от самой полюбившейся и захватившей внимание детали, научиться за 10 минут перевоплощаться в разговоре с незнакомцем так, чтобы тебя приняли за своего.

Встреча никого не оставила равнодушным. Писателя спрашивали о любимых местах путешествий и действий его книг, о любимых писателях и современной литературе, о возможности экранизации его произведений, о языке жестов и его значении в межцивилизационном общении, о жанре фэнтази и цикле «Эрхегорн» и теме взросления в собственном творчестве.

Под конец встречи писатель посоветовал читать, ценить качество хорошей книги и богатство языка, думать, искать своё призвание, своих авторов и не забывать, что приключенческая литература по-прежнему жива.