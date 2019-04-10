Электронные и бумажные уведомления заменят свидетельство обязательного пенсионного страхования

Все ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действовать, пока зарегистрированные лица его не потеряют. Если это произойдёт, то новую ламинированную карточку они уже не получат. А вместо нее - только её номер.

Принятые изменения сохраняют привычный бумажный формат СНИЛСа и дополняют его новыми электронными возможностями. Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок. Гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд России за обменом документов.

Уведомления включат в себя все сведения, которые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет получить в Управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.

Страховое свидетельство, согласно утвержденному порядку, больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него застрахованные лица будут получать уведомления нового образца.