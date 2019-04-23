Дворец спорта «Радуга» отдали детскому спорту

Вопросы реорганизации спортивных и образовательных учреждений наукограда и особенности перехода на новые стандарты финансирования обсуждались на минувшей неделе в профильных комиссиях Совета депутатов города Дубны.

Выездное заседание комиссии по делам молодежи, спорта и физической культуры прошло 17 апреля во Дворце спорта «Радуга» при участии сотрудников Администрации городского округа, руководителей спортивных организаций, тренеров. Речь шла о первых итогах деятельности спортивной школы «Дубна» в новом составе – после присоединения к ней двух спортшкол: «Дубна 1» и «Волна».

Напомним, что во исполнение федерального законодательства все детско-юношеские спортивные школы страны поменяли подведомственность: перешли из сферы дополнительного образования в разряд спортивных организаций. Соответственно изменился и порядок бюджетного финансирования.

Стратегическая цель таких преобразований – создание условий для вовлечения жителей всех возрастов в регулярные занятия физкультурой и спортом. Среди преимуществ новой системы работы можно отметить сокращение управляющего персонала и высвобождение средств на зарплаты тренеров. Кроме того, повысилась доступность муниципальных спортивных объектов для детей: единая структура позволяет использовать любое помещение для проведения турниров или тренировок, без договоров аренды и конкурсных процедур, просто по расписанию.

За последние годы заметно улучшилась ситуация с обеспечением юных спортсменов Дубны инвентарем и специальным оборудованием, организацией поездок на соревнования в другие города… И в целом объемы денежных средств, выделяемых на спорт, не изменились. Но если раньше нормативы определялись по количеству детей в секциях, то сейчас во главу угла ставятся спортивные достижения, уровень подготовки, призовые результаты на областных, всероссийских, международных чемпионатах. В этой связи, например, у Спортивной школы олимпийского резерва (МАУ «СШОР») по волейболу финансирование увеличилось, у Спортивной школы водных видов спорта (МАУ «СШВВС») несколько снизилось. Но подрастают новые чемпионы, а в ближайших планах у города на Волге открытие детской парусной секции.

– Мы с коллегами возобновили практику выездных заседаний профильных депутатских комиссий. Оценка ситуации непосредственно на месте, личные впечатления позволяют более основательно изучать вопросы, по которым нужно принимать решение. При этом есть возможность выслушать мнение всех заинтересованных сторон, чтобы опираться не только на документы и сухие цифры, – рассказал председатель комиссии Андрей Тамонов. – По развитию спорта в Дубне позиция у депутатского корпуса едина: спорт высоких достижений – важное и нужное дело, но в первую очередь надо поддерживать массовый спорт, пропагандировать здоровый образ жизни, активнее вовлекать людей разного возраста, начиная с детского сада, в занятия физкультурой. На сегодняшний день в качестве положительного момента можно отметить, что ДС «Радуга» отдали детскому спорту.

Вслед за спортивными организациями, в скором времени будет преобразовано и муниципальное бюджетное учреждение «Центр дополнительного образования для детей «Дружба»: к нему присоединят Центр детского творчества и Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Этот вопрос рассматривался на совместном заседании постоянных депутатских комиссий по бюджету, финансам и налогам (председатель Евгений Углов) и по образованию и культуре (председатель Нина Халяпина). Работа в этом направлении продолжается.

После неоднократных обращений депутатам была представлена для ознакомления расширенная структура всех подразделений городской администрации. В ходе дискуссии народные избранники высказали ряд замечаний. Они, в частности, отметили неравномерную нагрузку на заместителей руководителя городской администрации. Кроме того, депутаты считают нерациональным шагом объединение отдела культуры с отделами по физической культуре и спорту, делам молодежи и туризму в рамках одного комитета. Исполнительная власть приняла к сведению поступившие предложения и учтет их при подготовке итоговой версии этого документа для утверждения на Совете депутатов.

Совет депутатов городского округа Дубна