Дубненские тайны военного времени

27 марта в читальном зале состоялась презентация новой книги дубненского краеведа Леонида Геннадьевича Четверикова «Подготовлена к взрыву...». Имелась в виду Иваньковская плотина, её драматичная судьба. Тема «Война с плотинами», начатая ранее, была продолжена.

Речь зашла о тяжёлых для всей нашей страны днях ноября-декабря 1941 г. Тогда на полях Подмосковья решалась судьба не только Москвы, решалась судьба СССР и более того, всего мира. Враг подошёл к самой столице и уже разглядывал в бинокль звёзды Кремля.

Волга и канал имени Москвы стали стратегическим рубежом. Они питали Москву водой, давали электричество Иваньковской ГЭС, мороз, сковавший льдом воду, открывал с севера подступы к столице, сдавать которую было никак нельзя. Ситуация складывалась критическая. Завод «тридцатку» успели эвакуировать, а с ним и большую часть работников. Посёлки, деревни по берегам Верхней Волги притихли. Обе воюющие стороны разрабатывали планы использовать обстановку в свою пользу. Иваньковская плотина играла в этих планах важную роль переправы на другой берег по льду или же преграды для неприятеля, если бы лёд треснул под потоками воды.

В случае разрушения плотины площадь затопления на севере Подмосковья была бы значительной и действительно стала бы непреодолимой преградой для вражеской техники. На карте мы увидели, насколько могли бы разлиться воды Иваньковского и Химкинского водохранилищ. Иваньковскую плотину и завод бомбили немецкие самолёты. Доты, поднятая с волжского дна авиационная турель, выставленная в Музее археологии и краеведения — немые тому свидетели. Советскими войсками Иваньковская плотина была заминирована и подготовлена к взрыву. Приказ из Москвы мог поступить в любой момент. Но, к счастью, была найдена другая возможность взломать лёд, открыв шлюзы и не разрушая саму плотину.

Подробнее этот драматичный момент описан в книге «Подготовлена к взрыву...», подаренной автором, Л.Г. Четвериковым, нашей библиотеке. В отличие от нашей плотины не повезло дубненской ТЭЦ, руины и красный кирпич которой до сих пор можно видеть на Большой Волге. Она была взорвана. Кем, по чьему приказу, зачем и при каких обстоятельствах – сведений и документов не сохранилось. Произошло это не позднее 1943 г.

Это не единственная загадка, доставшаяся в наследство дубненским краеведам. Леонид Геннадьевич просит помощи у дубненских старожилов, людей, слышавших от них что-либо о военном госпитале, располагавшемся на территории нынешнего Левобережья и захоронении умерших от ран здесь же.

В этот вечер дубненцы узнали о малоизвестных фактах истории города. Ещё до войны на месте будущего ДМЗ планировалось организовать и разместить Институт постоянного тока. Рельсы, снятые во время войны с ветки ведущей от Вербилок к Большой Волге, до сих пор лежат в районе Шатуры. Они послужили для транспортировки добываемого в тех местах торфа и были тогда там нужнее.

Когда речь зашла о захоронениях времён войны, слушатели вспомнили и о захоронениях заключённых 1930-х гг. Жаль, что наше знание истории родного края часто остаётся на уровне баек, легенд, слухов. Для этого и нужны краеведы, настоящая скрупулёзная работа и поиск документов в архивах, беседы с живыми свидетелями ушедшей эпохи. А ещё нужен наш неподдельный интерес к истории города, родного края, чтение краеведческой литературы, написанной на основе документальных исследований

Поскольку в истории Дубны ещё немало малоизученных и неизвестных страниц, наши встречи, наверняка, будут интересны дубненцам и продолжатся в таком же открытом и доброжелательном ключе.