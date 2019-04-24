Чудеса на бумаге

Было красочно, громко, весело и чрезвычайно интересно. Обошлось без разрушительных последствий. Результатами стали детский смех и пробуждение творческой фантазии.

В библиотеке Левобережья уже не первый раз проводится выставка работ дубненской художницы Полины Васильевой. Новая экспозиция открылась 13 апреля и будет радовать зрителей до 15 мая. В детском отделе представлены её иллюстрации к сказочной повести Юлии Венедиктовой «Стадо слонов».

Выставка работ Полины Васильевой не зря названа «Дорогою добра». Ведь персонажи художницы получились не только яркими, красочными, сказочно-фантастическими, но прежде всего добрыми. Такими их видят писатель и художник, такими увидели и дети. Чтобы было интереснее разглядывать картины, мы пригласили художницу к нам в гости. Никто лучше автора не расскажет о своих любимых героях, о том, как создавались картины.

Ребята смогли рассмотреть сказочных героев на картинах, подержать полотна в руках. Виктория Борисовна Закинян прочитала им отдельные главы из книги. Сколько шума, беспорядка может быть от любимого сыночка? Столько же сколько от Стада слонов. Папа Альберт, выращивающий диковинные цветы, мечтает стать членом престижного клуба цветоводов и ждёт в гости уважаемую комиссию. Что скажут они, увидев труды его уникальной, кропотливой работы? Но что это? Потолок трясётся. На лестнице слышен Слоновий, вернее сыновний топот. Растения в саду подпрыгивают и трясутся в панике. Что-то будет? Когда непоседливый, очаровательный «слоник» искренне хочет помочь папе, что из этого получится? Удастся ли папе Альберту впечатлить Очень Важных Гостей и остаться чутким родителем? Узнать об этом можно, прочитав книгу до конца.

Описать и нарисовать счастливую и любящую семью, отношения папы и сына художнице помогла её собственная семья.

А что мы знаем о слонах? Напрасно некоторые считают их неуклюжими. В Индии, например, слон не только священное животное, но образец грациозности и деликатности. Они могут передвигаться очень аккуратно. Чтобы размяться ребята поиграли в «слонят»: топали, двигались как «слоники». На этом мероприятии вести себя «по-слоновьи» разрешалось.

А после подвижных игр пришла пора творить вместе с художницей. Дети задумывали любимое животное и рисовали на листах бумаге любые линии. А «волшебница» Полина тут же превращала их то в собачку, то во фламинго, то в зайчика, то в мудрую змею. Рисунки-тотемы получили все. И тут же дети с энтузиазмом принялись их раскрашивать по своему вкусу. Удовольствие получили и дети, и художница.

Желание творить красоту и добро не иссякает, а значит, будут новые творческие идеи и проекты для детей и для взрослых в нашей библиотеке.