Что пьём, где купаемся, чем болеем

Социум     273     ср, 17.04.2019 - 10:00

 Столкнувшиеся с нарушением законов и правил граждане, вправе рассчитывать на решение возникших проблем службами, деятельность которых обязана помогать им  и, в то же время, не должна «кошмарить» бизнес.

 Дубненцев волнует качество питьевой воды, чистота воздуха, экология, медуслуги, состав продуктов питания, работоспособность технических устройств – всё это и многое другое постоянно отслеживается и периодически проверяется надзорными ведомствами. О том, как это делается рассказал нам заместитель начальника Дмитровского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области И.В. Ярыгин.

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Сергей Гор
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