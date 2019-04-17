Что пьём, где купаемся, чем болеем

Столкнувшиеся с нарушением законов и правил граждане, вправе рассчитывать на решение возникших проблем службами, деятельность которых обязана помогать им и, в то же время, не должна «кошмарить» бизнес.

Дубненцев волнует качество питьевой воды, чистота воздуха, экология, медуслуги, состав продуктов питания, работоспособность технических устройств – всё это и многое другое постоянно отслеживается и периодически проверяется надзорными ведомствами. О том, как это делается рассказал нам заместитель начальника Дмитровского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области И.В. Ярыгин.

Подробнее в видео