БИБЛИОНОЧЬ – 2019 состоялась!

Неожиданное, яркое, насыщенное действо стало настоящим сюрпризом для гостей и участников праздника, темой которого в этом году стал Театр. Неповторимая атмосфера театра чувствовалась уже на входе. Молодой человек во фраке и девушка в старинном вечернем платье, а также «театральные мимы» встречали гостей праздника.

Приятным сюрпризом для наших гостей оказалось поздравление заслуженной артистки России Татьяны Ивановны Руллы. Своими искрометными выступлениями порадовали подопечные ребята Детского музыкального театра «Зеленая карета» ДШИ «Рапсодия». Затем театральную эстафету подхватил семейный театр «Дорогою Добра» - художественный руководитель Анастасия Говорова. Отрывок из детского спектакля по одноименному произведению Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева» заворожил всех присутствующих. На протяжении всего театрального действия притягивал внимание невероятно обаятельный Сказочник, волнующий танец «нежных цветов», Герда, все-все участники этого музыкального спектакля заслуженно получили аплодисменты. Наши гости с восторгом в глазах поучаствовали в совместной фотосессии с юными артистами.

Сильное эмоциональное воздействие произвел на зрителей показ моноспектакля «Наташина мечта» от театра-студии «Экополис», режиссер Лада Селиванова. Это моноспектакль, тонкий, психологический, многогранный, глубокий. «Наташина мечта» – спектакль-исповедь о нелёгкой судьбе девочки из детского дома, которой предстоит держать ответ за свои деяния. Спектакль о любви, мечте, надежде и о том, как легко всё может рухнуть в один миг. Искренняя, неподдельная, живая игра актрисы Натальи Миткевич очень выразительно показала, как в одном человеке могут уживаться такие разные личности, с одной стороны жестокость, с другой – ранимость. Спектакль-размышление. После спектакля состоялась «Мастерская смыслов» с Натальей Миткевич – откровенный разговор со зрителями.

Ну, а в соседних залах, было не менее многолюдно. Привлек внимание мастер-класс по изготовлению театральной рамки под руководством Евгении Темниковой. Работали с интересом и фантазией, выбор материалов на самый разный вкус сделал театральные рамки неповторимыми, в разных цветовых оттенках, с яркими элементами.

«Театральные мимы» (Сидорина Арина и Добровольская Лена) – волонтеры библиотеки, старались, где мимикой, где жестами «разрулить» потоки детей, стремящих попасть на все заявленные мастер-классы.

Изготовление оригинальных театральных шляпок под руководством Марины Павловны Шевяковой, раскрашивание театральных масок вместе с преподавателем ДШИ «Вдохновение» Юлией Александровной Болычевой, цветные веера, которые предлагали сложить из бумаги «веселый клоун» Мария Вадимовна Кришталь и руководитель проекта «Открытая книга» Любовь Юрьевна Гордеева – просто притягивали ребят к нашим мастерицам.



Необычайно эффектный мастер-класс по созданию рисунка на воде «Эбру», руководитель Надежда Кашфразиева, собрал огромное количество детей.



Тихая-тихая сказка «притаилась» за книжными стеллажами, дорогу к которой показывали наши мимы. Настольный кукольный театр для малышей и всех желающих организовала давний друг библиотеки Светлана Юрьевна Пустовая, здесь же можно было своими руками сделать настоящую старинную свечу из воска.

В лабиринтах детской библиотеки скрывалось еще одно «чудо», и это «чудо» – Творческая студия «МЕА-АРТ», руководитель Екатерина Андреевна Мусихина, которая пользовалась у ребят и их родителей повышенным вниманием. Студия манила к себе негромкой музыкой и фантастически оформленной комнатой, где можно было от души порисовать.

Кто-то из гостей праздника участвовал в интеллектуальной игре «Мир театра», вопросы выбирали по сложности и тематике: русский театр, зарубежный театр, театр в древности, театр Шекспира.

Много желающих собрала вокруг себя сказочная фотозона. Профессиональные фотографы Арт-фотостудии «ДУБНА-ЖЕНЕВА» оформили ее словно нежный сад цветов. Легкий воздушный занавес в сочетании с античной колонной прекрасно дополняли его. Желающие примеряли разные костюмы и с удовольствием фотографировались в самых необычных образах.

Большой популярностью среди зрителей пользовался театральный буфет с харизматичной буфетчицей Лёлей. Желающие могли с ней сфотографироваться.

Вообще, в этот день было много интересного, например, очень порадовал опрос «Театральный портрет дубненца», в ходе которого выяснилось, что бОльшая часть дубненцев регулярно ходит в театр и планирует сходить туда в ближайшее время, а что касается любимого театрального жанра дубненцев, то здесь лидирует комедия.

Очень необычная выставка-загадка «Не суди о книге по обложке» была подготовлена сотрудниками библиотеки. Каждая из книг была спрятана под яркую обложку, на которой в шуточной форме был кратко написан ее сюжет. Участникам вечера предлагалось угадать название и автора каждой книги.

Залы библиотеки были украшены театральной инфографикой. Она наглядно и доступно познакомила участников вечера с историей и интересными фактами о крупнейших театрах России и мира, театральных музеях, с правилами поведения в театре и многим другим.

Очень радостно было видеть в числе зрителей много молодежи и особенно приятно было слышать добрые отзывы о проведенном времени в стенах нашей библиотеки.

Библиотека выражает особую благодарность: за техническую помощь в выставлении света Андрею Донченко, за предоставленные костюмы и аксессуары директору ДК «Октябрь» Ивановой Елене Александровне.

Праздники не могут длиться вечно. Закончилась и «Библионочь-2019». Библиотека благодарит всех гостей и участников праздника за создание позитивного библиотечно-театрализованного настроения.

Заведующая «Дубненской городской Библиотекой семейного чтения»

Людмила Долгих