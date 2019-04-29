Автомобильному КПП на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» присвоен официальный адрес

В самое ближайшее время на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» появится официальная табличка с новым адресом – проспект Конструктора Селезнева, дом 20. Здесь находится современный автомобильный контрольно-пропускной пункт.

- КПП снабжен шлагбаумом, оборудованным радиационным контролем, постом весового контроля и стоянкой транспортных средств с повышенным радиационным фоном, - поясняет начальник таможенного поста «Дубна» полковник таможенной службы Александр Янчук. - На новом объекте также оборудована зона дополнительного таможенного контроля, включающая в себя навес с досмотровой площадкой и стоянку транспортных средств, которые находятся под таможенным контролем.

Весь комплекс зданий и сооружений обеспечит полный технологический процесс таможенного досмотра и оформления грузов. Общая площадь КПП составляет более 856 кв. метров.