Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения

С древнейших времен люди знают, что вода является универсальным, безвредным и наиболее доступным веществом для тушения пожаров по причине своей дешевизны и распространенности. Но чем технологичнее подход к использованию воды как огнетушащего вещества, тем более эффективно ее применение.

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ) известны с середины прошлого столетия. В новом веке эта технология получила второе рождение за счет компактных насосов плунжерного типа, которые создают рабочее давление до 150-200 атмосфер.

В течение нескольких лет специалисты службы главного конструктора АО «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) проводили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию устройств для генерации диспергированного потока воды с большой кинетической энергией – распылителей ТРВ высокого давления.

С 2018 года приборный завод при тесном сотрудничестве с ведущим профильным институтом – Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) занимался натурными огневыми испытаниями АУП ТРВ «ТЕНЗОР» с разработанными распылителями «Пелена» для подтверждения возможности их применения при защите помещений групп 1, 2 согласно Приложению Б СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением №1)».

Для достижения поставленных целей был переоборудован испытательный комплекс на территории ФГБУ ВНИИПО МЧС России, разработана и согласована программа и методика натурных огневых испытаний, проведена почти сотня опытов, часть из которых верифицированы и признаны успешными.

По результатам будут разработаны ведомственные нормы пожарной безопасности (Стандарт организации), которые позволят проектировать и применять АУП ТРВ «ТЕНЗОР» на различных объектах.

– Сегодня на рынке оборудования противопожарной безопасности достаточно много разработок посвящено данному типу огнетушащего вещества. Однако в процессе испытаний, проводившихся специалистами нашего предприятия, стало понятно, что автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой «ТЕНЗОР» имеют свою нишу и могут эффективно тушить пожары на различных объектах, – отметил заместитель главного конструктора приборного завода Олег Антипов.