Автолюлька

Чем младше ребенок, тем он более хрупкий, а новорожденные – это самая уязвимая возрастная категория. Их кости мягкие и гибкие, в скелете много хрящевой ткани. Масса головы, относительно тела, составляет 25% (у взрослых – 6%). При этом шея грудничков тонкая и мышцы развиты слабо. Кроху опасно даже интенсивно встряхивать на руках, а что произойдет при сильном толчке?

Никогда не задумывались, как много сил мама вкладывает в подготовку к рождению ребёнка? Наблюдения, тесты, диета. После рождения ребёнка процесс не заканчивается, он только начинается, но почему-то с пренебрежением к безопасности в автомобиле. При этом ошибки на дороге имеют более серьезные последствия, чем не прокипячённая «пустышка».

Эту тему как никогда трепетно и вместе с тем профессионально объясняет заведующая родильного отделения клинического госпиталя Лапино «Мать и дитя», практикующий врач-акушер Юлия Маркова. Она точно знает, почему малыш в дороге должен быть в автолюльке. Вопрос в том, знаете ли это вы? Подарите малышу безопасное детство. Без вас не получится!

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