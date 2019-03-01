Значимая роль ОЭЗ «Дубна» в развитии экономики города

Отчет главы городского округа Дубна включил все сферы жизни наукограда - социально-экономическое развитие, вопросы образования, здравоохранения, безопасности и культуры, сотрудничества с общественными организациями и другие.

Дубна является одним из мировых научных центров, и большой блок вопросов в отчете был посвящен инновационной стратегии ее развития, в том числе, достижениям расположенной здесь масштабной территории особой экономической зоны. Максим Данилов отметил, что с каждым годом площадка ОЭЗ становится все более привлекательной для инвестиций в высокотехнологичные производства, резидентами создаются новые рабочие места - в основном, для перспективной дубненской молодежи.

Управляющая компания ОЭЗ активно формирует инфраструктуру для обеспечения инвесторов, что, в том числе, делает более комфортной и жизнь дубненцев. В качестве примера улучшения транспортной доступности была приведена открытая в феврале этого года новая дорога, идущая по проспекту Конструктора Селезнева и соединяющая мост через Волгу с улицей Кирова.

- ОЭЗ «Дубна» - проект федерального значения, который осуществляется силами Московской области в тесном взаимодействии с муниципальными властями, - сказал Максим Данилов. – На текущий момент в качестве резидентов здесь зарегистрировано 150 компаний, с начала деятельности создано порядка 4 000 рабочих мест, а общий объем осуществленных инвестиций превысил 20 млрд рублей. Только в 2018 году в ОЭЗ привлечено 25 резидентов, которые запланировали инвестировать в реализацию своих проектов более 6 миллиардов рублей.

Максим Данилов отметил, что особая экономическая зона играет заметную роль в развитии экономики города, а ее достижения в 2018 году подтверждают первое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности среди технико-внедренческих ОЭЗ России и победа сразу в трех номинациях международного рейтинга по версии журнала Financial Times. Глава города призвал все подразделения администрации и предприятия бюджетной сферы оказывать максимальное содействие руководству ОЭЗ «Дубна» для ее дальнейшего продвижения вперед и привлечения в наукоград новых инвесторов.