ЮНАРМЕЙЦЫ ДУБНЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГВАРДЕЙЦЕВ-ДЕСАНТНИКОВ

2 марта юнармейцы Дубны вместе с ветеранами спецназа и ВДВ из дубненского отделения Союза десантников России, представителями ВПО "Наукоград Дубна", администрации г.о. Дубна при участии Главы города Максима Николаевича Данилова, а также ребят из общественного движения "Покров" г. Кимры Тверской области почтили память гвардейцев-десантников 6 роты, 2 батальона, 104 воздушно-десантного полка, 76 Гвардейской воздушно-десантной дивизии, павших в бою на высоте 776,0 -

29 февраля - 1 марта 2000 года.

Сводное подразделение в количестве 48 человек под руководством ветерана спецназа ВДВ Дениса Колбина совершило 3-километровый марш-бросок с отработкой вводных по отражению нападения на колонну из засады с применением дымов и стрельбы холостыми патронамии переноской раненного. После этого группа построилась вместе с гостями для проведения митинга.

Начальник штаба дубненского отделения "ЮНАРМИИ" Юрий Емельянов рассказал собравшимся о подвиге десантников, о ходе событий в те дни и трагедии, которая разыгралась на высоте 776,0. Все участники мероприятия, всего около 60 человек, почтили память погибших минутой молчания, участники ВПО "Альфа Дубна" исполнили салют.



После митинга всех по традиции ждал горячий чай, горячая каша и военно-патриотические песни.



Традиция проведения памятного мероприятия в таком формате была заложена участниками ВПО "Альфа Дубна" в 2016 году и с тех пор мероприятие проводится ежегодно, привлекая всё большее число участников.

Михаил Богомолов