Выставка дубненского художника Олега Лелюха

Посетителей выставки ждал настоящий сюрприз: своих гостей Олег Алексеевич встречал в выставочном зале задушевными песнями под гармошку. На протяжении всей творческой встречи улыбки не сходили с лиц зрителей. Рассматривать работы автора без улыбки просто невозможно –настолько искренне и позитивно переданы художником метаморфозы провинциальной жизни и сюжеты городского быта. А яркие характерные герои вызвали буквально шквал вопросов у зрителей.

Олег Лелюх родом из Сибири, 8-летним ребенком приехал в Дубну вместе с родителями. С тех пор большая часть его жизни связана с нашим городом. Автор вспоминает, что еще в детстве всем игрушкам он предпочитал карандаш с черным грифелем. Увлечение перешло в призвание. Даже во время работы токарем на Дубненском машиностроительном заводе в результате творческих всплесков рождались искрометные шаржи на производственные темы, которые пользовались небывалым успехом у коллег.

В 1973 году Олег Алексеевич окончил Абрамцевское художественно-промышленное училище с дипломом резчика по кости, работал художником-оформителем в лаборатории академика Г.Н.Флерова в ОИЯИ. Занимался спортом – карате и мотокроссом, выступал в любительской цирковой студии с хождением по проволоке, где его даже приглашали поучаствовать в номерах в цирке Ю.Никулина.

Позже занялся изготовлением мебели и резьбой по дереву. А еще много лет ездил по России, участвовал в восстановлении и возведении храмов и монастырей. Дубненцам хорошо знакомы его снежные рождественские вертепы, которые он в течение нескольких лет создает в храме Смоленской иконы Божией Матери.

Друзья называют его трудоголиком. Чтобы родилась интересная работа, автор порой делает несколько десятков вариантов, пока не родится тот, который он решит представить на выставке. На вопрос, сколько времени уходит на создание картины, художник отвечает: «Пять минут и вся жизнь».

Олег Алексеевич признается, что интереснее всего ему передавать яркие характеры людей. Персонажей своих работ он ищет в жизни, всматриваясь в лица окружающих, пытаясь понять уникальность души и «явить их миру, от которого они плоть от плоти». «Проблема не только в нюансах игры светотени и бесконечно изменчивых чертах человеческих лиц. В наше торопливое время всем подавай здесь и сейчас. Позировать несколько раз, по несколько часов никому недосуг. А передать пиршество эмоций знакомых, незнакомых, молодых, старых, веселых, злых, сосредоточенных, отрешенных, красивых, уродливых… Скажите, что может быть слаще?» - рассуждает художник.

Выставка Олега Лелюха продлится до 4 апреля по адресу: г.Дубна, ул. Московская, д.6. Вход свободный.