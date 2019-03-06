«Время золотое» - время любви

Классическая поэзия — бесценная школа культуры и любви, любви к женщине, к России, к природе, к русскому слову. Всё это есть в поэзии Фёдора Ивановича Тютчева, принявшего в XIX веке поэтическую эстафету у А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Поэтому так важно знакомить молодёжь с образцами лирики Ф.И.Тютчева. Уважительное отношение к женщине, к красоте, к Родине, высокое пониманию слова «любовь» и умение объясниться в этом чувстве – этому помогут лучшие образцы классической поэзии.

27 февраля в читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья вместе с постоянными посетителями наших мероприятий литературно-музыкальную программу «Я помню время золотое», посвящённую Ф.И. Тютчеву, слушали и учащиеся МОАТТ «Дубна».

Приглашением к разговору о любви, об эпохе романтики и благородства стала музыкальная прелюдия. Исполнение Галиной Аксеновой фортепианных музыкальных пьес и популярных мелодий из фильмов настроило собиравшуюся публику на лирический лад.

Из рассказа библиотекаря Ольги Аникиной и видеопрезентации слайдов зрители узнали о жизни Ф.И. Тютчева, его вкладе в русскую поэзию, его дипломатической службе, его любимых женщинах и стихах им посвящённых, родовой усадьбе Овстуг,

Звучали проникновенные, простые и в то же время возвышенные тютчевские строки в выразительном исполнении чтецов из творческого объединения «Улыбка», а также Натальи Букварёвой, Галины Аксеновой. Романсы на стихи Ф.И. Тютчева исполнили певица Татьяна Дробышевская и концертмейстер Ольга Елецкая.

Не вся молодёжь готова сразу понять и принять, полюбить классику, но всё же те, кто открыт сердцем для доброго, вечного и прекрасного, тот обрёл для себя настоящее духовное богатство, ощущение гармонии, счастья и прилив душевных сил. Таковые нашлись среди слушателей, и они искренне аплодировали и говорили: «Спасибо».

Благодаря бессмертному гению Тютчева и талантам дубненцев, возможно кто-то впервые соприкоснулся с живительным родником высокой поэзии, расширил свой читательский и общий кругозор. Это уже немало.

Все постарались, как смогли. В том числе и артисты-чтецы из объединения «Улыбка». Людям с особенностями развития, практически ровесникам студентов техникума, было нелегко, но они смогли не просто выучить текст, а именно понять, прочувствовать написанное поэтом. Им удалось передать в зал то, что волновало в XIX веке и волнует сейчас: тоску, нежность, тревогу за любимого человека, боль от разлуки, от непонимания и муки совести.

После прекрасной музыки и возвышенной поэзии души зрителей и артистов, словно обрели крылья. Трудно было вместить всю глубину и гамму нахлынувших чувств, люди спешили поблагодарить выступавших, обсудить, поделиться впечатлениями.

Любовь, вера, искусство творят чудеса. Народ ещё не раз вернётся в нашу библиотеку за лекарством и своеобразным «допингом» для души под названием классическая поэзия. А мы будем рады видеть давних и новых читателей, ценителей и знатоков душевного поэтического слова.