Ветеранам Великой Отечественной войны и Почётным донорам

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

В связи с празднованием 75-й годовщины освобождения г. Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (09 мая 2019 года) ведется подготовка к празднованию памятной даты России.

Дубненское управление социальной защиты населения проводит уточнение списков участников обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя (1944 г.), проживающих в г.о. Дубна.

Одновременно сообщаем, что документами, подтверждающими участие в боевых действиях в период обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя могут быть:

- архивные справки;

- красноармейские книжки;

- удостоверение к медали «За оборону Севастополя» или сведения, подтверждающие награждение указанной медалью.

Обращаться в Дубненское управление социальной защиты населения, тел. 8(49621)2-21-36.

ИНДЕКСАЦИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, НАГРАЖДЕННЫМ ЗНАКОМ «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ», «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР СССР»

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ О донорстве крови и ее компонентов:

- ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР"), устанавливается в размере 10 557 рублей;

- ежегодная денежная выплата индексируется один раз в год с 1 января текущего года исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период прогнозного уровня инфляции.

- финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением ежегодной денежной выплаты, является расходным обязательством Российской Федерации.

Статьей 1 Федерального закона от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта и уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года).

Сумма ежегодной денежной выплаты в 2019 году составляет 14 145 руб.98 коп.