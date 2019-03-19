Вера и добро

Со знаменательной датой, Днём православной книги, учащихся, педагогов и библиотекарей поздравил священник дубненского православного храма Смоленской иконы Божией Матери, член Епархиального отдела религиозного образования и катехизации отец Антоний Попов. Будучи человеком современным и технически продвинутым, он хорошо понимает, какое большое значение в формировании личности имеет книга, прочитанная в детстве, в юности. На ребят произвели впечатление слайды презентации с изображением старинных рукописных и первопечатных книг, тщательно выписанные красивые буквицы и красочные миниатюры. Слегка потемневшие от времени страницы одной старинной книги дети смогли и сами аккуратно полистать, вживую ощутить прикосновение к другой эпохе. Ребята вместе с отцом Антонием пытались искать ответы на важные вопросы. Что ищем мы в книгах? Зачем человеку Богом дан дар слова? Без слова мы не могли бы получать и передавать друг другу необходимые знания, разумно выражать свои чувства и эмоции, развивать мышление, воображение. Книга помогает нам расти интеллектуально и духовно. Вот почему чтение — такое важное и ответственное занятие.

При чём же здесь Робинзон? Ребята притихли в ожидании вопросов и заданий «с подвохом». Но заведующая детским отделом Виктория Борисовна Закинян дала им правильную установку: проверка будет не столько на знание текста и сюжета романа Д.Дефо, сколько на общие знания, умение мыслить логически, работать слаженно в команде. Все три команды получили задания. Расшифровывая ребусы, разгадывая кроссворды, загадки, производя арифметические вычисления, сверяясь с фотографиями и отвечая на вопросы теста наши гости находили подсказки, куда им двигаться дальше.

Заодно они научились ориентироваться в библиотеке, подивились богатству книжного фонда, узнали новые имена и названия, ознакомились с книгообменом, выставками. Библиотекари сопровождали, но не подсказывали. А вот цветы, книжки, мягкие игрушки и поделки указывали участникам игры путь к заветной цели. В итоге пути всех трёх команд сошлись у загадочного чемодана, ключ-шифр к которому можно было получить только собравшись вместе.

Сезам, откройся! И вот в руках у ребят географическая карта. А на ней отмечен остров Робинзона Крузо. Такой остров действительно существует, как существовал и реальный прототип у литературного героя Д. Дефо. Наше небольшое путешествие подошло к концу. Но путешествие по безбрежному океану книг для ребят не закончилось.

Казалось бы, что общего между православной книгой и квестом «По следам Робинзона»? Игра донесла до детей наглядно и пользу чтения книг, и христианскую, гуманную идею, которая заложена в приключенческом романе.