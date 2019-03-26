В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»

Главной задачей Дубнинского циклотрона является открытие новых химических элементов. Первые эксперименты намечены на второй квартал 2019 года. В них будут участвовать ученые из США, Европы, Японии и Китая.

Ранее физики ОИЯИ синтезировали пять новых элементов: флеровий-114, московий-115, ливерморий-116, теннессин-117 и оганесон-118. Вероятно, что именно на ДЦ-280 будут получены еще не известные науке элементы под номерами 119 и 120.

Развитие данного направления связано с осуществлением проекта первой в мире «Фабрики сверхтяжелых элементов», где эксперты будут создавать неизвестные ранее элементы.

Отмечается, что сверхтяжелые элементы весьма сложно получить. Элементы тяжелее урана, чей атомный номер в таблице Менделеева - 92 (номер равен количеству протонов), на планете не обнаружены. В связи с чем элементы тяжелее урана синтезируются искусственно, а элементы с атомными номерами более 100 ученым удается синтезировать только на мощных ускорителях.

Там тяжелое ядро-мишень обстреливают более легкими ядрами-снарядами, после чего возникают ядра новых элементов. Очень важна интенсивность пучка, то есть число ядер-снарядов, которые достигают ядро-мишень за секунду. Интенсивность пучка Дубнинского циклотрона составляет 60 триллионов ядер в секунду, что в 10 раз больше, чем у ускорителей-предшественников.