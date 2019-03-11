В Дубне стражи порядка провели конкурсы для детей и их родителей «Засвестись! Будь заметнее на дороге!» и «Моя мама — автоледи»

Данные мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасного поведения на дорогах города.

В среднеобразовательной школе №7 прошёл конкурс «Засвестись! Будь заметнее на дороге!» в формате дефиле, в котором приняли участие дети начальных классов, в возрасте от 7 до 10 лет. Под аплодисменты зрителей участники продемонстрировали модели со световозвращающими элементами, сделанные вместе с родителями. Представленные на конкурс работы отличались разнообразием тем. Это платья, юбки, жилеты, пиджаки, галстуки, головные уборы, а также различные аксессуары юных модников. Как отметили госавтоинспектора: «это практичная и оригинальная одежда, украшенная светоотражающими нашивками и лентами, термонаклейками, значками, подвесками, браслетами из ярких тканей. Получилось очень интересно. Светоотражающие элементы — это не только безопасно, но и модно, красиво, очень эффектно».

В детском садике «Созвездие» №11 прошёл конкурс «Моя мама — автоледи, который состоял из нескольких этапов: «фигурное вождение автомобиля», «визитная карточка», экзамен по правилам дорожного движения, «обгонялки», «собери знак», домашнее задание «уроки безопасности». Праздничное мероприятие сопровождалось выступлением маленьких участников дорожного движения, которые рассказывали стихи о своих нарядах и правилах дорожного движения, пели песни, призывали всех к яркой моде. Заместитель главы Администрации города по вопросам безопасности и правового обеспечения Владимир Анатольевич Потапенко выразил слова благодарности родителям и детям и напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения.

Каждая конкурсная программа завершилась подведением итогов. Сотрудники полиции вручили всем участникам почётные грамоты и подарки.