В Дубне сотрудники полиции поздравили милых дам с 8 марта

В рамках акций «Цветы для автоледи» и «8 марта — в каждый дом» экипаж Дорожной патрульной службы вручил более 500 букетов весенних тюльпанов женщинам за рулем. Автоледи благодарили сотрудников полиции и ДПС за оригинальное поздравление и обещали, что будут строго соблюдать Правила дорожного движения. Не остались без внимания пешеходы, юноши и девушки молодой гвардии поздравили всех бабушек и мам с детьми, вручая им цветы. На прощание сотрудники полиции напомнили дамам и юным пешеходам о важности соблюдения правил безопасного поведения на дорогах города.