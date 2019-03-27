В Дубне сотрудниками полиции раскрыто присвоение денежных средств

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 27-летний молодой человек, житель города Электросталь, который, являясь начальником офиса продаж, материально ответственным лицом, украл мобильный телефон. Полицейскими установлена также причастность подозреваемого к совершению кражи денежных средств из рабочей кассы. Общая сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

По данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.