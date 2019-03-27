В Дубне полицейскими задержан подозреваемый в краже

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 60-летний местный житель.

По данному факту Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Дубна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.