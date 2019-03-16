В Дубне полицейские приняли участие в акции «День донора»

Вместе с жителями города, в медицинское учреждение городской больницы №1 пришли инспекторы ДПС, которые не понаслышке знают, как хрупка человеческая жизнь и как важно своевременно оказать пострадавшему помощь. Они первыми пребывают на место ДТП и становятся свидетелями страшных аварий. В любую минуту в больницу может поступить человек, которому необходимо экстренное переливание крови.

Приняв участие в акции, сотрудники полиции еще раз напомнили о том, что взаимопомощь очень важна для тех, кто оказался в трудной ситуации. Проведение таких мероприятий поможет спасти не одну человеческую жизнь.

Работники медицинского учреждения городской больницы №1 всегда рады видеть сотрудников правоохранительных органов в рядах добровольцев и благодарны им за активное участие в акции по сдачи крови.