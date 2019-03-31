В бюджете Дубны выросли доходы и расходы

Совет депутатов городского округа Дубна на заседании 28 марта утвердил перечень мест для проведения ярмарок на территории города. В 2019 году под тематическую и сельскохозяйственную торговлю можно предоставлять два участка: в Парке семейного отдыха (300 кв.м) и рядом со зданием 24 по проспекту Боголюбова (700 кв.м).

– Мы против так называемых «универсальных» ярмарок, где продают всякий ширпотреб, а реализация продукции лучших фермерских хозяйств – дело, безусловно, полезное, и мы готовы его поддержать, – выразил общее мнение депутат Андрей Тамонов.

А Сергей Андронов напомнил, что по договоренности с городской администрацией на период проведения ярмарок на проспекте Боголюбова, 24, компенсация парковочного пространства должна быть выполнена за счет пропорционального увеличения парковочных мест на близлежащих территориях.

Единогласно одобрены депутатским корпусом и основные характеристики бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Значительная корректировка связана с целевыми поступлениями из областного бюджета в виде субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта для финансового обеспечения 12 муниципальных программ по разным направлениям: образование и воспитание; культура; физкультура и спорт, формирование здорового образа жизни населения; предпринимательство и инвестиции; безопасность; формирование современной комфортной городской среды; содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности; муниципальное управление; жилище; экология и окружающая среда; развитие транспортной системы; управление муниципальными финансами.

За счет этих средств будут реконструированы очистные сооружения города по приоритетному проекту «Чистая Волга», рекультивированы полигоны «Дубна левобережная» и «Дубна правобережная» в рамках проекта «Чистая страна», осуществлены мероприятия по программе наукограда, а именно: ремонты в детских садах и школах, закупка оборудования, а также создание Центра стерилизации.

В 2019 году общий объем доходов вырос на 1.385.849 тыс. рублей и составил 4.191.258 тыс. рублей, общий объем расходов увеличился на 1.393.954 тыс. рублей – до 4.417.645 тыс. рублей, дефицит бюджета – 226.387 тыс. рублей.

Депутаты приняли к сведению отчет Главы городского округа Дубна М.Н. Данилова о деятельности исполнительной власти за 2018 год, а также отчет председателя временной рабочей группы при Совете депутатов М.В. Ширченко о работе по контролю эффективности использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог в 2018 году.

Главной муниципальной наградой – Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» – отмечен многолетний добросовестный труд известного организатора физкультуры и спорта в Дубне Екатерины Дорофеевны Чайниковой и большой вклад Владимира Ивановича Негея, долгое время возглавлявшего МАУ «Городские парки», в процесс озеленения и благоустройства всех районов наукограда. Благодарности Совета депутатов за высокое профессиональное мастерство удостоены семеро преподавателей музыкальных школ города и руководителей творческих объединений ДК «Октябрь».

По плану нормотворческой работы на II квартал депутатам предстоит утвердить новую структуру Администрации городского округа, Правила благоустройства территории и Правила землепользования и застройки города Дубны – после внесения изменений и дополнений, а также рассмотреть другие нормативные акты.

Совет депутатов городского округа Дубна