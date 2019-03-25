Уважаемые работники культуры, деятели искусства!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем, чтобы в каждом из вас жили вдохновение и желание творить прекрасное, чтобы работа всегда приносила радость и чувство удовлетворения, ведь каждый день вы отдаёте людям частичку самих себя! Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий потенциал. Счастья вам, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких!
Глава городского округа Дубна М.Н. Данилов
Председатель Совета депутатов городского округа Дубна С.А. Куликов
Отдел взаимодействия со СМИ
и общественными организациями
Евгения Штайн