Уважаемые работники культуры, деятели искусства!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Желаем, чтобы в каждом из вас жили вдохновение и желание творить прекрасное, чтобы работа всегда приносила радость и чувство удовлетворения, ведь каждый день вы отдаёте людям частичку самих себя! Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий потенциал. Счастья вам, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких!

Глава городского округа Дубна М.Н. Данилов

Председатель Совета депутатов городского округа Дубна С.А. Куликов





Отдел взаимодействия со СМИ

и общественными организациями

Евгения Штайн