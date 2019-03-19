Утверждён перечень ремонта дорог на 2019 год

Утвержден перечень участков ремонта муниципальных автодорог с привлечением субсидий Правительства Московской области на 2019 год. На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Ремонтные работы будут проведены с мая по сентябрь текущего года.

1 ул. Жуковского от ул. Макаренко до Пожарной части № 3

2 ул. Жолио Кюри от ул. Векслера до центральной проходной ОИЯИ (голосование в Добродел)

3 ул. Ленинградская от ул. Курчатова до пр. Энергетиков, включая "круговое движение"

4 проезд к профилакторию "Ратмино"

5 Проезд Дмитровское шоссе - причал (голосование в Добродел)

6 Проезд от Нового шоссе к СНТ "Весна" (до полигона ТКО "Дубна правобережная")

7 Дорога от ул. Дружба до а/д на Ратмино (голосование Добродел). Плиты- без изменений, грунт - в асфальт

8 Проезд Автолюбителей (голосование в Добродел)

9 ул. Центральная от Хлебозаводского проезда до Восточного переулка

10 пр. Боголюбова от ул. 9 Мая до середины дома 31 по пр. Боголюбова

11 ул. Промышленная от ул. Попова до ул. Приборостроителей

12 Проезд ул. Московская -ул. Строителей