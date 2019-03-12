Труба за 50 тысяч: в Дубне активизировались слесари-мошенники

Институтская часть города, район Черная Речка, улица Московская – это лишь некоторые локации в Дубне, где подозрительного вида люди предлагали услуги по замене труб. О слесарях-мошенниках жители города активно пишут в соцсетях.

«Они как будто знают, в какую дверь звонить: чаще всего попадают к старикам. Сначала говорят, что меняют все бесплатно, потом дают подписать договор, а после – требуют деньги. Знаю пострадавших: им называли сумму в 90 тыс. руб., а потом «скинули» как пенсионерам до 50 тыс.», – такой пост появился в местном паблике. По словам автора, выполненная работа обычно не стоит и половины суммы.

Лжеслесари нагрянули на днях и к Алексею Тинякову, проживающему в одном из домов на улице Понтекорво. Подозрительного вида парни лет 24–28 поинтересовались у него, когда проводилась замена стояков горячей и холодной воды.

– Когда я попросил их показать документы, они сделали вид, что не слышат, и ушли, – рассказал Алексей.

Это далеко не первый сигнал об орудующих в Дубне коммунальных мошенниках. В последнее время горожане стали чаще жаловаться на продавцов бесполезных измерительных приборов – газоанализаторов, представителей организаций по борьбе с насекомыми, которые навязывают свои товары и услуги.

Представители МВД России просят жителей области быть бдительными. Не стоит сразу впускать в квартиру людей, которые представляются сотрудниками разных служб. Для начала необходимо уточнить фамилии, а затем позвонить в организацию и выяснить, работает ли там такой человек. Если диспетчер подтвердит информацию, можно открыть дверь и попросить показать документы. В случае мошеннических действий необходимо незамедлительно обратиться в дежурную часть территориального органа МВД.