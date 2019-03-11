В День кота в России дубненская молодежь провела акцию в поддержку бездомных животных. Чтобы найти дом усатым-полосатым, вместе объединились волонтеры, фотографы и владельцы фотостудии.

Один из участников акции инженер Артем Ерофеев пришел на фотосессию вместе с супругой Ксенией. Они фотографировались с черным Чингизом. У кота нет постоянного дома — живет на передержке. Но он добрый и очень дружелюбный. Артем назвал его большим черным облаком.

«Несмотря на то, что кошки, наверное, одни из самых милых животных, они не могут себя рекламировать. Поэтому приходится как-то их поддерживать. Вот ищем Чингизу новых хозяев, потому что старые его бросили. Несмотря на то, что он прошел столько испытаний, он не потерял веру в людей», — рассказал участник акции «Тебе — фото, коту — дом» Артем Ерофеев.

Накануне Дня кота в России все желающие могли прийти и сделать бесплатные снимки в профессиональной студии. Условие одно — компанию моделям в кадре составляли бездомные коты. Акцию провели волонтеры при поддержке отдела молодежной политики городской администрации, который уже несколько лет помогает организаторам проекта по передержке бездомных животных.

«Все кошки разные, у каждой своя судьба. У некоторых очень тяжелая, поэтому хочется им помочь», — отметил начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Дубна Михаил Богомолов.

Придумала такой фотопроект волонтер и фотограф Марина Золотова. Сначала она организовывала разовые сессии. Марина призналась, что пусть коты и фотогеничные создания, но сделать снимок бездомного животного все равно оказалось крайне сложно.

«Это, наверное, самые плохие модели из всех, что у меня были. Потому что они долгое время жили в приюте. Там очень мало людей, не щелкает камера, нет пристального света. Пока их везут на фотоссесию, они успевают уснуть. Их надо тормошить, чтобы они смотрели в кадр», — сообщила инициатор акции «Тебе — фото, коту — дом» Марина Золотова.

Сейчас Марина знает, как настроить котов на сотрудничество. Она уже сделала десятки фотосессий с бездомными животными. Эта акция — проверка на прочность. За день она провела шесть съемок подряд. Ее главные модели — рыжая Дакота, белый Тимоша и черный Чингиз. Все это время рядом с ними были кураторы проекта по передержке бездомных животных, Валентина и Ирена. Сейчас они опекают 36 котов и кошек.

Всеобщий любимец — кот Тимоша. После несчастного случая ему пришлось ампутировать одну лапу. Он веселый, активный, инвалидом себя не считает. Любит кот и фотографироваться. Ирена надеется, что скоро Тимоша найдет дом. Она уверена, что хорошие снимки — это 50% успеха. Так, 8 из 10 животных, участвовавших в первых фотосессиях, обрели новых хозяев. Хотя до этого Ирена и Валентина искали им дом 1,5 года.

Все участники этой акции в течение месяца будут выкладывать в соцсети снимки с этими животными. Они уверены, что такое интернет-знакомство кошек с их будущими хозяевами закончится хэппи-эндом.