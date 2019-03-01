Театральное поздравление женщинам

Уже много лет традиционным подарком к Международному женскому дню 8 марта для сотрудниц АО «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) становятся спектакли из репертуара Кимрского государственного театра драмы и комедии. Руководство приборного завода и профсоюзный комитет поздравляют милых дам, а приглашенные артисты выходят на уютную сцену актового зала с гастрольными версиями своих постановок.

В этом году в преддверии первого весеннего праздника труппа кимрского театра представила искрометную комедию «Боинг-Боинг» (кстати, это произведение Марка Камолетти в 1991 году попало в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная за рубежом французская пьеса). Зрительницы увлеченно следили за перипетиями сюжета, по которому любвеобильный главный герой попал в курьезные ситуации с тремя своими избранницами-стюардессами. Минимум декораций акцентировал внимание публики на прекрасной игре актеров.

В трудовом коллективе АО «ТЕНЗОР» женщин больше, чем мужчин. Получают приглашение на торжественный вечер и ветераны предприятия. Так что зал, как всегда, был полон. Приятным дополнением к добрым пожеланиям от сослуживцев-мужчин и профессиональных артистов стали коробки конфет для сотрудниц всех подразделений, служб и отделов завода.

В официальной части с приветственным словом выступили директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный и председатель профкома Ирина Нелюбина. Они поблагодарили очаровательных тружениц, которые успешно справляются с самыми сложными производственными задачами и приумножают добрую славу приборного завода, пожелали новых достижений, семейных радостей, счастья и благополучия.

– Корпоративная культура и совместный досуг заметно улучшают моральный климат в коллективе, повышают производственные показатели и способствуют закреплению кадров на предприятии. Так что организация спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных мероприятий находится в центре внимания профсоюзной организации при активной поддержке дирекции АО «ТЕНЗОР», – отметил Михаил Подлесный.