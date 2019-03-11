Сводка ДТП с 4 по 10 марта 2019 года

Социум     43     пн, 11.03.2019 - 11:16

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 11 дорожно транспортных происшествий.

Выявлено нарушений ПДД - 202, из них:

Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 0

Водителей, допустивших нарушение правил перевозки детей без удерживающего устройства – 7

Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 6

Нарушение ПДД пешеходами – 11

Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 0

 

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. Нетрезвые водители превышают допустимую скорость движения, совершают опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров, и как следствие становятся участниками и виновниками ДТП, в которых травмируются и погибают люди. Эта минутная слабость, может стоить кому-то жизни!

ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
ОГИБДД