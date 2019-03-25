Сводка ДТП с 18 по 24 марта 2019 года

19 марта на ул. Энтузиастов неустановленный водитель в диапазоне времени с 19 часов 00 минут 18.03.2019 года по 16 часов 00 минут 19.03.2019 года совершил наезд на автомашину Тойота Рав 4.

Выявлено нарушений ПДД - 189, из них: