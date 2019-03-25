Сводка ДТП с 18 по 24 марта 2019 года

Социум     54     пн, 25.03.2019 - 10:28

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 7 дорожно транспортных происшествий.

19 марта на ул. Энтузиастов неустановленный водитель в диапазоне времени с 19 часов 00 минут 18.03.2019 года по 16 часов 00 минут 19.03.2019 года совершил наезд на автомашину Тойота Рав 4.

Выявлено  нарушений ПДД  - 189, из них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 0
  • Водителей допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства –  4
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе –  6
  • Нарушение ПДД пешеходами – 17
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1
ОГИБДД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна