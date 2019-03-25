Сводка ДТП с 18 по 24 марта 2019 года

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 7 дорожно транспортных происшествий.
19 марта на ул. Энтузиастов неустановленный водитель в диапазоне времени с 19 часов 00 минут 18.03.2019 года по 16 часов 00 минут 19.03.2019 года совершил наезд на автомашину Тойота Рав 4.
Выявлено нарушений ПДД - 189, из них:
- Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 0
- Водителей допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4
- Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 6
- Нарушение ПДД пешеходами – 17
- Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1