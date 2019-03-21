Стихи живут, пока их читают…

Сегодня славный праздник – День поэзии,

Я поздравляю всех людей пера!

Дай Бог, чтоб критики не предъявляли вам претензии,

И Муза окрылённою всегда была.

Желаю Вам огромных творческих успехов,

Удачи, счастья, мира и добра,

Дай Бог, чтобы талант всех поэтесс, поэтов,

Читателем замечен был всегда!

Поэтам нужны читатели, почитатели и декламаторы. Известным декламатором в Дубне является Коршунова Алла Витальевна – активная и творческая личность, постоянный участник литературно-поэтических и музыкальных мероприятий, проводимых на разных площадках города.

Вкус к поэзии, качественной прозе и творческое восприятие жизни ей привил отец, с детства читавшей Алле, вслух произведения великих. Юную школьницу поразил «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, а гениальным слогом А.С. Пушкина она восхищается всю свою жизнь. Со школьной поры Алла Витальевна прониклась творчеством Ф.Тютчева, С.Есенина, В.Маяковского.

Развивая своё культурное восприятие мира и навыки декламации, Алла слушала по радио мастеров художественного слова, таких как М.Царёв, В.Яхонтов, В.Лановой.

В школьные и институтские годы она всегда принимала активное участие в конкурсах творческой самодеятельности: пела песни, читала стихи и отрывки из прозы советских авторов.

В зрелые годы Алла Витальевна открыла для себя волнующее и чувственно-захватывающее творчество поэтов Серебряного века. Особенно полюбились А.Блок, М.Цветаева, А.Ахматова, Н.Гумилёв.

Размышлять о жизни и советской действительности ей помогали поэты 60-ки, 70-ки, такие как К.Симонов, М.Исаковский, А.Дементьев, А.Вознесенский, И.Бродский, Е.Евтушенко.

Последние десять лет Алла Витальевна проживает в Дубне и участвует во многих культурных и социально значимых мероприятиях города. Она активный член поэтического клуба "Лада" и постоянный декламатор стихотворений на творческих вечерах дубненских поэтов. Она постоянный участник музыкально-поэтических и патриотических конкурсов.

В рамках волонтерского проекта «Все краски жизни», Алла Витальевна вместе с библиотекарями муниципальной библиотеки «Левобережья» ездит в дома-интернаты малой вместимости для пожилых людей и инвалидов «Рождественский» (г. Дубна) и «Берёзка» (пгт. Вербилки), где читает для подопечных стихи, поражая их своим исполнительским мастерством.

Подмосковье стало для Алла Витальевны второй малой родиной. К юбилею Московской области она решила выразить свою любовь к родному краю с помощью стихов и песен своих друзей дубненских поэтов, так родилась идея создания проекта «Пою тебе я, Подмосковье, Родина малая моя!». Реализовать идею помогли её творческие друзья. В её же исполнении прозвучали стихотворные воспоминания о детстве и любимом Подмосковье поэтов Александра Воронина, Сергея Соколова и Сергея Гора. Нежные, пронизанные любовью к родному краю, прозвучали стихотворения Валентины Комаровой и Валентины Соловьевой, Юрия Мельникова и Валентина Уралова.

С большим успехом и под громкие аплодисменты благодарных слушателей данное культурно-просветительское и социально значимое мероприятие прошло на десяти площадках города, в том числе и для молодёжи – в актовых залах колледжа государственного университета «Дубна» и в Аграрно-технологическом техникуме «Дубна».

За популяризацию, пропаганду и публичное чтение стихов дубненских поэтов, Алле Витальевне Коршуновой была вручена Благодарность за подписью руководителя дубненского отделения Союза писателей России Воронина А.А., а также Благодарственное письмо от Городского совета ветеранов за подписью председателя Шувиковой Н.М. с пожеланиями вдохновения и новых творческих достижений.

Наталья Букварёва