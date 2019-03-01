Штраф и арест за вовлечение в мероприятия

Статья 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополна частью 1.1. следующего содержания:

«1.1. Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 250 до 500 тысяч рублей.»

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1. влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 150 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц - от 200 до 600 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч рублей до 1 000 000 миллиона рублей.