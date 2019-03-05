Сдать нормы ГТО и получить дополнительные баллы к ЕГЭ

В 2019 году максимальное количество баллов за индивидуальные достижения осталось прежним - 10 баллов.

Значок ГТО может принести дополнительные баллы к ЕГЭ, их количество зависит от руководства вуза. Большинство высших учебных заведений учитывают только золотые значки. В самых известных вузах страны ситуация сложилась следующим образом:

МГУ - 2 балла

МГИМО - 1 балл

ВШЭ - до 5 баллов

МФТИ - 2 балла

МИФИ - 1 балл

СПбГУ - 3 балла

ИТМО - 1 балл

МГТУ им Н.Э. Баумана - 4 балла

РНИМУ имени Н.И. Пирогова - 3 балла

Чтобы получить значок ГТО, юношам и девушкам 16-17 лет необходимо пройти нормативы V ступени, достигшим 18-летнего возраста – нормативы VI ступени. С полным списком всех испытаний можно ознакомиться на официальном сайте Всероссийского портала Комплекса ГТО https://www.gto.ru/norms.

ПЯТЬ ШАГОВ ДО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ГТО

Хочешь получить знак отличия комплекса ГТО и присоединиться к числу их обладателей? Тебе предстоит пройти 5 несложных шагов:

Первый шаг — регистрация на официальном интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по адресу в сети gto.ru.

Пройди регистрацию и получи уникальный идентификационный номер, который откроет тебе доступ к личному кабинету. Обращаем твое внимание, что все результаты прохождения испытаний ГТО будут отображаться именно там!

Следующий шаг – подай заявку на выполнение испытаний ГТО.

Ты можешь сделать это как через личный кабинет на сайте, так и придя в центр тестирования. Зарезервируй дату и время прохождения испытаний, предложенных в календаре, и не забудь в этот день прийти в центр тестирования.

Внимание! Чтобы твои результаты были максимально высокими, рекомендуется выполнять не более 4-х испытаний в день. Необходимо начинать с менее энергозатратных, заканчивая более энергозатраными испытаниями.

Третий шаг – получи медицинский допуск или справку, которая является обязательным документом. Обратись в поликлинику по месту жительства или в поликлинику, где ты ежегодно проходишь медосмотр, и получи медицинский допуск к занятиям физической культурой и спортом.

Осталось только подготовиться и безопасно для своего здоровья пройти предстоящие испытания комплекса ГТО!

Четвёртый шаг – приди в Центр тестирования в заявленный день, предъяви документ, удостоверяющий личность, медицинский допуск и выполни необходимые испытания.

Помни, перед любой физической нагрузкой важно провести разминку мышц. Это можно сделать прямо на площадке тестирования!

И, наконец, пятый шаг – если ты успешно выполнил все обязательные и дополнительные виды испытаний на знак отличия, то в течение трех месяцев тебе вручат знак отличия и удостоверение к нему.

Хочешь получить знак отличия комплекса ГТО и присоединиться к числу их обладателей?

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