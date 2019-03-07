С Международным женским днём!

Очень приятно адресовать самые искренние и теплые слова прекрасной половине работников приборного завода. И даже не половине, а более того, ведь в нашем коллективе – так уж исторически сложилось – женщины всегда численно превосходили мужчин. Это, наверное, хорошо, потому что и в отделах, и на производстве зачастую бывают востребованными чисто женские качества: терпеливость, усидчивость, стрессоустойчивость, умение подбодрить товарища словом или улыбкой. Мы ценим не только ваш профессионализм, но и вашу женственность, искренность, преданность родному предприятию, – отметил Виктор Алексеевич.

С особым чувством он обратился к ветеранам, награжденным золотым знаком АО «ТЕНЗОР» за отличие в труде: они пришли на завод в 1973-74 годах и работают до сих пор. Это сотрудницы комплексного сборочного производства №40 – монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов Татьяна Михайловна Александрова, Людмила Александровна Ужинская и Людмила Егоровна Васильева; старший архивариус Полина Николаевна Завалишина; мастер участка сборки и настройки Галина Борисовна Москвина. Это инженеры бюро изготовления и размножения документации №22 Нина Алексеевна Голубева и Ольга Юрьевна Пеунова; лаборант химического анализа отдела охраны труда и промышленной безопасности №31 Ольга Николаевна Лушина и старший кладовщик испытательно-метрологического центра №14 Татьяна Валерьевна Лягушева.

– Вы сохраняете и передаете молодым славные традиции первых поколений заводчан, вами по праву гордится «ТЕНЗОР»! – подчеркнул Виктор Алексеевич.

Напомнил он и о том, что приборный завод активно развивает контакты с университетом «Дубна» и открывшейся на его базе Высшей инженерной школой. Старшекурсников приглашают на практику с перспективой дальнейшего трудоустройства. Сейчас стажировку проходят пятеро студентов.

Среди нового пополнения – Наталья Герингер, она тоже стажировалась на предприятии, будучи студентом университета «Дубна», а сейчас работает инженером-технологом. Связали свою трудовую биографию с приборным заводом и такие молодые, перспективные специалисты, как Юлия Хацкевич – ведущий инженер-эколог, Елена Кокунова – мастер комплексного сборочного производства и Евгения Конюк – монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

По словам генерального директора, прошлый год был непростым для предприятия, но ситуация выправляется. Заключены крупные контракты на поставку оборудования пожарной защиты, блоков оповещения (световой и звуковой сигнализации), модулей газового пожаротушения и другой аппаратуры для атомных электростанций в России и за рубежом. Так что в ближайшие два года на отдельных направлениях коллектив будет трудиться в две-три смены.

«ТЕНЗОР» участвует в построении системы безопасности для мегасайенс-проекта NICA Объединенного института ядерных исследований, разрабатывает опытные образцы детекторов для ускорительного комплекса в Дубне. В ближайших планах и диверсификация деятельности, выпуск совершенно новой продукции: жидкости для химической очистки металлических поверхностей сложных изделий.

И, конечно, будут в полной мере осуществляться мероприятия социальной и молодежной программы для привлечения и закрепления профессиональных кадров.

Поздравляя сотрудниц предприятия с праздником весны от имени дирекции АО «ТЕНЗОР» и от лица коллег-мужчин, Виктор Голубев пожелал милым дамам здоровья, радости, благополучия и хорошего настроения!