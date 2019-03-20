Резидент ОЭЗ «Дубна» вошел в состав Медико-технического кластера

Единогласное решение о том, чтобы компания «Эверс» вошла в число участников Медико-технического кластера Московской области, было принято общим собранием МТК. На территории ОЭЗ «Дубна» компания «Эверс» реализует проект по производству медицинских изделий и средств экспресс-диагностики. В линейке продуктов будет большая группа инновационных медицинских изделий с уникальными характеристиками. Они предназначены для лечения сложных, в том числе, инфицированных и длительно незаживающих ран, а также для остановки кровотечений при оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в полевых, поликлинических, клинических и домашних условиях.

В конце прошлого года «Эверс» получил 100 миллионов рублей на реализацию проекта - кредитную линию на эту сумму открыл банк «Возрождение» под поручительство Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка банка «Возрождение» была очень своевременной. Согласно плану реализации проекта, первая очередь производства должна быть запущена уже в 2019 году.

- Первая очередь – это двухэтажный комплекс площадью 3 000 кв. метров, который будет оснащен высокотехнологичным оборудованием с применением современных технологий производства, - рассказывает генеральный директор ООО «Эверс» Павел Демидов. – В настоящее время мы уже приступаем к инженерным работам внутри здания. Планируем в третьем квартале этого года ввести его в эксплуатацию, в четвертом, после испытания оборудования, выпустить первую опытную партию продукции, а к середине 2020 года начать серийное производство. Надеемся, что членство в МТК будет способствовать реализации нашего проекта с максимальной эффективностью. Вопросов, требующих решения, немало – по ускорению получения регистрационных документов на медицинскую продукцию, включению в реестр надежных поставщиков Московской области, что позволит нашей продукции быть еще более востребованной на отечественном рынке, и масса других.

Вместе с компанией «Эверс» членами Медико-технического кластера Московской области на данный момент являются уже 19 резидентов особой экономической зоны «Дубна».