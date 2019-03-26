Работодатель и профсоюз должны слышать друг друга

Конференция трудового коллектива АО «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) прошла 21 марта. Предварительно на собраниях в цехах и отделах приборного завода были выбраны 63 делегата: по одному от каждых десяти работников или от подразделения (если в нем менее десяти человек). Приглашение участвовать в конференции получили главные специалисты предприятия и члены профсоюзного комитета.

О работе в 2018 году и планах на ближайшие годы рассказал генеральный директор АО «ТЕНЗОР» В.А. Голубев. Виктор Алексеевич, в частности, отметил, что в рамках Стратегии развития компании на период 2017-2019 гг. основные усилия и ресурсы были задействованы на выполнение заказов для объектов Росатома, Роскосмоса, Министерства обороны РФ и др., на улучшение имиджа предприятия как надежного поставщика продукции и услуг высокого качества по приемлемым ценам.

Председатель профсоюзной организации И.Б. Нелюбина в своем докладе сообщила, что коллективный договор в 2018 году в основном выполнялся, за исключением некоторых обязательств работодателя, но тому есть объективные причины: перенос заказчиками сроков заключения договоров, следствием чего стало падение объемов производства и реализации продукции, полгода коллектив трудился в режиме трехдневки.

Как подчеркнула Ирина Борисовна, предприятие является социально-ответственным, и несмотря на финансовые трудности администрация и профсоюзный комитет АО «ТЕНЗОР» стремились выполнить принятые обязательства. На социальные нужды в 2018 году израсходовано более 5,5 млн.

Женщины с детьми до 12 лет могут использовать режим гибкого рабочего времени без уменьшения общей его продолжительности. Во время отпуска по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет мамам выплачивается пособие в размере МРОТ, установленного законодательством РФ. Молодые родители (33 работника) получают компенсацию за детский сад. Завод оплачивал 90% от стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, а многодетные семьи и одинокие родители обеспечивались бесплатными путевками. Оказывалась материальная помощь в связи с особыми обстоятельствами.

Профком традиционно организует культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: экскурсионные поездки, концерты и спектакли, вечера отдыха, новогодние утренники, встречи ветеранов завода. Ежемесячно более 50 человек занимались плаванием в трех бассейнах города. Приобретен спортивный инвентарь для занятий футболом, по субботам арендуется игровой зал во дворце спорта «Радуга».

Много разноплановых мероприятий проведено к 50-летию предприятия, которое отмечалось в августе прошлого года. К этой дате выпущена вторая книга о приборном заводе «Ожерелье славных лет» под общей редакцией В.А. Серкова. Также к юбилею вышла книга Д.Соколова «Тензор на страже безопасности страны».

Привлечение и поддержка молодых специалистов является важной задачей для сохранения конкурентоспособности предприятия. Для этих целей принята и реализуется Программа по работе с молодыми кадрами на 2017-2022 годы.

– Полноценное социальное партнерство работодателя и профсоюза действительно получается, когда мы друг друга слышим. Не всегда наши точки зрения совпадают, но взаимопонимание есть. В бюджете на 2019 год предусмотрены средства на повышение оплаты труда, социальные гарантии работникам, улучшение условий труда и другие статьи расходов, которые отличают социально ответственного работодателя. Размер ассигнований на социальные нужды акционерами утвержден в размере 7,167 млн рублей, – проинформировала коллег И.Б. Нелюбина.

По итогам конференции утвержден Акт комиссии по проверке коллективного договора за 2018 год, принято соглашение по охране труда на 2019 год. Коллективу АО «ТЕНЗОР» поручено все усилия направить на достижение стратегических целей, а работодателю – обеспечить полное выполнение условий коллективного договора.