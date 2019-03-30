«Проблемы в сфере ЖКХ» - встреча в формате «вопрос-ответ»

На вопросы дубненцев отвечала представитель Общественной палаты Дубны, директор одной из Управляющих компаний институтской части города Мария Александровна Туголукова. Также участие в обсуждении принял представитель «ЖКХ Контроля МО» в г.Дубне Артем Викторович Драчев. Цель встречи - помочь жителям - собственникам многоквартирных домов разобраться в сложной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Разговор прошел в формате беседы, в ходе которой горожане задавали волнующие их вопросы и высказывали свои предложения по улучшению работы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Обсуждались самые актуальные, волнующие многих, темы. Прежде всего, реализация так называемой мусорной реформы, ввод новой коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Поднимались и такие вопросы, как работа управляющих компаний, их взаимоотношения с собственниками, внутридомовые и дворовые ремонтные работы, тарифы на оплату услуг ЖКХ, состояние общего имущества многоквартирного дома. Говорили о полномочиях совета многоквартирного дома, о возможностях контроля за деятельностью управляющих компаний со стороны советов домов и государственных контрольных органов. Несомненно, подобные встречи помогают в правильном ключе наладить взаимодействие домоуправляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций с советами многоквартирных домов.

Конечно, такая возможность встретиться с компетентными людьми в сфере ЖКХ необходима и полезна для всех собственников жилья. Ведь всем нам хочется, чтобы в каждой квартире всегда было тепло, светло, во дворе чисто и уютно и, главное, чтобы не приходилось платить за это слишком дорого.