За январь-февраль в коллектив приборного завода влились 22 новых сотрудника. Большинство – инженеры: конструкторы, программисты, проектировщики, специалисты по стандартизации, по патентной и изобретательской работе. Есть среди новичков руководящие работники: заместители главного инженера и главного метролога, а также делопроизводители, менеджеры, маркетолог, представители рабочих профессий.

В рамках программы работы с молодыми кадрами пятеро старшекурсников университета «Дубна» проходят стажировку на приборном заводе, идет процесс набора новых студентов-практикантов.

Ждут на предприятии и выпускников вузов. Для повышения мотивации специалистов ключевых компетенций предусмотрены доплаты и удобный рабочий график. Сотрудники кадрового резерва получают индивидуальные планы развития с перспективой должностного продвижения.

В плановых объемах выполняются социальные программы. Помимо прочего, подписан договор на аренду зала и бассейна во дворце спорта «Радуга». Все желающие могут по субботам заниматься плаванием, играть в футбол и волейбол.

– На текущий и будущий год «ТЕНЗОР» заключил несколько крупных контрактов. Для их успешного выполнения мы проводим своего рода «перезагрузку»: утверждены структура и новое штатное расписание предприятия, переоформлены приказы по персональным окладам, надбавкам, совмещению профессий, бригадным формам. Высокотехнологичное, наукоемкое производство требует постоянного повышения квалификации. Для этого организуем обучение специалистов: в первом квартале новые знания и навыки получат 127 человек. Развиваем институт наставничества. И даем каждому сотруднику возможность для личностного роста, – рассказал директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный.