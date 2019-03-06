Представители ОЭЗ «Дубна» на деловом завтраке с губернатором Подмосковья

Деловой завтрак «Подмосковная масленица» с участием губернатора Андрея Воробьева состоялся в Доме правительства Московской области 5 марта. Во встрече с главой региона приняли участие представители ОЭЗ «Дубна».
На традиционную встречу с губернатором Андреем Воробьевым в рамках «Подмосковной масленицы» были приглашены инвесторы, которые реализуют проекты на территории региона и рассматривают планы по расширению своей деятельности - руководители крупнейших российских и иностранных компаний, а также представители экспертного сообщества, заинтересованные в развитии деловой активности в Подмосковье. Во встрече приняли участие генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, от компаний-резидентов - бенефициар и учредитель ООО «ПСК Фарма» Пуния Сатия Карм и учредитель ООО НПО «Доступная среда» Александр Рявкин.
Системное взаимодействие власти с бизнесом позволяет оперативно решать возникающие вопросы и развивать экономику региона, сообщил Андрей Воробьев, открывая деловой завтрак. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия с инвесторами и конкретные механизмы реализации такого сотрудничества, состоялся профессиональный обмен мнениями по мерам поддержки предпринимательства и обеспечению дальнейшего развития региона в приоритетных направлениях.
В рамках «Подмосковной масленицы» были намечены четкие ориентиры взаимодействия областного правительства и делового сообщества в решении первоочередных задач развития экономики региона, отмечены и награждены те предприятия и компании, кто успешно работает.
- Отдельное внимание губернатор уделил точкам роста, благоприятным условиям и перспективам развития бизнеса, - прокомментировал после завершения встречи генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – В нашей особой экономической зоне мы на деле чувствуем поддержку регионального правительства. Это касается как развития инфраструктуры, которая необходима инвесторам, так и оперативного решения практических вопросов по реализации конкретных проектов резидентов. Нынешняя встреча с губернатором дает еще большую уверенность в том, что мы и в дальнейшем можем рассчитывать на такое внимание со стороны региона и в очередной раз подтвердила, что власть и бизнес говорят на одном языке.