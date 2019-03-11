Прекрасный концерт этого музыкального коллектива под названием «Праздник, пахнущий мимозой», прошёл в читальном зале муниципальной библиотеки Левобережья. Он состоялся накануне празднования 8 марта и был посвящен, конечно же, мамам, женщинам, весне. Солисты хора пришли на встречу со зрителями с праздничной программой вместе со своим педагогом Юрием Корсаковым и концертмейстерами В.Д. Решетниковой, Л.В. Говоровой, Т.М. Михайлюковой, Т.В. Салмановой, Р.И. Неклееновой.

Концерт открыли юные вокалисты – совсем маленькие мальчики, многие из которых, возможно, и не станут профессионалами, но уж точно получат прекрасную прививку музыкального вкуса. Глядя на них, слушая их пение, улыбки непроизвольно появлялись у всех зрителей.

Программа вечера была очень интересной, увлекательной, профессионально выверенной и отточенной, все было продумано до мелочей. Воспитанники Ю.Ю. Карсакова исполнили множество известных музыкальных произведений Перголези, Бетховена, Чайковского, Моцарта, Брамса, Даргомыжского, Римского-Корсакова. Это были арии из опер, а также русские народные песни, песни советских композиторов. Всего было исполнено около 30 произведений. Было видно, что при их выборе педагог старался учесть и то, как подходит исполняемое произведение характеру исполнителя, как повлияет оно на формирование голоса ученика. И самое главное – стремился добиться того, чтобы исполнитель получил огромное удовольствие от своего пения.

С каждой исполняемой песней зрители всё глубже проникались ярким звучанием мальчишеских голосов, мелодичностью исполняемых произведений, всё более погружаясь в атмосферу любви и нежности. Многие вещи вызывала восхищение, умиление зрителя, аплодисменты.

Что и говорить, для юных исполнителей участие в подобных концертах — это шанс проявить себя, набраться сценического опыта. Для того, чтобы достойно выступить мало одного таланта, нужно еще огромное трудолюбие. А его юным исполнителям не занимать Концерт получился ярким, праздничным, веселым, - сверкающим всеми гранями таланта юных певцов. Уходя, зрители тепло благодарили юных певцов за искреннее, эмоциональное выступление, благодарили за то удовольствие, которое доставили юные артисты каждому, сидящему в зале.