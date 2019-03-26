Поздравление с Днем основания ОИЯИ

Сердечно поздравляю ученых, научно-технических работников, служащих и рабочих, ветеранов и молодых специалистов ОИЯИ, наших коллег в странах-участницах, всех партнеров в научных центрах мира с Днем основания Института!

Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов в развитии фундаментальной науки, инновационных и образовательных программ, во имя высоких ценностей международного научного сотрудничества, во имя будущего нашего замечательного международного научного центра!