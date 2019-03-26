Поздравление с Днем основания ОИЯИ

26 марта мы отмечаем день рождения нашего международного научного центра, который сегодня во всем мире известен как флагман фундаментальной науки и передовых технологий. Уверен, что, опираясь на наше славное прошлое, мы и в дальнейшем, используя уникальный потенциал Института и его широкие международные связи, совместными усилиями обогатим мировую науку и технику новыми весомыми результатами.
Сердечно поздравляю ученых, научно-технических работников, служащих и рабочих, ветеранов и молодых специалистов ОИЯИ, наших коллег в странах-участницах, всех партнеров в научных центрах мира с Днем основания Института!
Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов в развитии фундаментальной науки, инновационных и образовательных программ, во имя высоких ценностей международного научного сотрудничества, во имя будущего нашего замечательного международного научного центра!