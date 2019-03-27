Пою тебе я, Подмосковье!

Именно о Подмосковье, о родном крае звучали в этот вечер стихи, написанные нашими земляками – руководителем дубненского отделения Союза писателей России Александром Ворониным, членом Союза писателей России Сергеем Соколовым, поэтессой Валентиной Комаровой, а также хорошо известными, ушедшими от нас в мир иной дубненскими поэтами Леонидом Якутитным, Юрием Мельниковым и Юрием Максименко.

Подмосковье – наша малая Родина, потому что многие из нас здесь родились, Недаром говорят: «Где родился, там и пригодился». Это о привязанности человека к месту, где он родился, где рос, где приобрел друзей: о привязанности к своей работе, к людям с их обычаями и традициями. А кто-то родился не здесь, но, проживая в Подмосковье, считает его своей малой родиной. У каждого из нас своя дорога в жизни, свой путь, но в сердце каждого из нас живет любовь к родной земле, родному краю, к родному городу. Именно об этой всеобъемлющей любви и рассказывали звучащие на вечере стихи, которые читала Наталья Букварева и Алла Коршунова, песни в исполнении Татьяны Костяевой.

С интересными фактами из истории Подмосковья присутствующих на вечере познакомила Ольга Аникина. Московская область была образована 14 января 1929 года. Первоначальное название – Центрально-Промышленная область. Сегодня в Подмосковье 14 муниципальных районов, 53 городских округа. На слайдах, подготовленных к этому вечеру, помимо разнообразных интересных материалов, можно было увидеть герб и флаг Московской области, являющиеся официальными символами области как субъекта Российской Федерации, Конечно же, прозвучал и гимн Подмосковья.

О разных периодах жизни Московской области рассказывала книжная выставка, развернутая в читальном зале библиотеки... Авторы книг – известные учёные-историки, археологи, писатели, создавшие своего рода литературный памятник подмосковному краю, как малой частички большой и многовековой летописи России.

Музыкально-поэтический вечер, посвященный юбилею Московской области, вылился в теплую, дружескую встречу искренних друзей родного края. Поэтому так же тепло и искренне прозвучала любимая всеми песня «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого, которая была исполнена всем залом в завершении встречи.

Надо сказать, что прошедший вечер был посвящен также Всемирному дню поэзии, который отмечается ежегодно, 21 марта. Одна из зрительниц Е.Н. Яцева предложила почтить память дубненского поэта и гражданина Леонида Якутина, который ушел от нас именно в этот день, День поэзии.