Полиция разыскивает вандалов, повредивших стекла в электричке Дубна – Москва

В среду в 21:40 в районе станции «Вербилки» Савеловского направления МЖД хулиганы повредили около 30 стекол (в том числе основные окна, автоматических дверей и форточки) в двух вагонах электрички. Предположительно, вандальные действия совершались внутри салона твердым предметом. - сообщает Пресс-служба МЖД.

Локомотивная бригада остановила поезд на станции Вербилки, куда для выяснения причин были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

В МЖД призывают очевидцев происшествия откликнуться и прислать на почту pressa-mzd@yandex.ru имеющуюся информацию, которая может поспособствовать поимке хулиганов.