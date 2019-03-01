Подвели итоги, наметили планы…

Заседание Совета депутатов городского округа Дубна 28 февраля по большей части было посвящено подведению итогов работы в 2018 году постоянных депутатских комиссий и органа представительной власти в целом. Поскольку в этот же день выступал с ежегодным отчетом перед населением Глава г.о. Дубна, местом встречи стал Дом культуры «Мир» Объединенного института ядерных исследований.

Собравшись в малом зале, народные избранники выслушали доклады своих коллег и утвердили отчеты пяти профильных комиссий. Обобщил результаты деятельности за прошлый год председатель Совета депутатов С.А. Куликов. Он рассказал о том, что в прошедшем году было принято 136 решений Совета, из них 48 – нормативного характера; подготовлены и направлены 193 обращения, в том числе 139 – в Администрацию г.о. Дубна и восемь – в Московскую областную Думу и губернатору региона.

Депутаты держали на постоянном контроле важнейшие городские вопросы: строительство мостового перехода через Волгу и лечебного корпуса Дубненской городской больницы, реконструкцию стадиона «Волна», капитальный ремонт детского сада «Мечта», ситуацию с вывозом мусора и изменением схемы движения автобусов и др.

– Оперативное принятие Советом депутатов обдуманных и взвешенных решений по корректировкам бюджета, порой и на внеочередных заседаниях, позволило функционировать всему городскому хозяйству, своевременно выплачивать зарплату сотрудникам муниципального сектора, проводить ремонт дорог и тротуаров, благоустраивать дворы, устанавливать детские площадки, менять уличные светильники на энергосберегающие, ремонтировать детские сады, школы, учреждения культуры и спорта, обеспечивать поездки детей на соревнования, создавать объекты особой экономической зоны и многое другое, без чего наш город не смог бы нормально жить и развиваться. Столь же активно депутатский корпус намерен работать и дальше, – подчеркнул Сергей Александрович.

И добавил, что заседания профильных комиссий, как и Совета депутатов, проходят в открытом режиме, с участием журналистов и жителей города. А представители депутатского корпуса продолжают взаимодействие с населением посредством социальных сетей в Интернете, чтобы совместно принимать решения и притворять их в жизнь.

Затем депутаты перешли в большой зал ДК, где Глава городского округа М.Н. Данилов выступил с ежегодным отчетом перед населением и проинформировал дубненцев об основных направлениях работы исполнительной власти, о достижениях и проблемах, о планах и задачах, стоящих перед подразделениями городской администрации, муниципальными учреждениями и службами.

Продолжив работу, Совет депутатов одобрил корректировки в бюджет; утвердил годовой отчет комитета по управлению имуществом о результатах приватизации; согласовал передачу в залог муниципального имущества, находящегося в долгосрочной аренде у АО «Энергия-Тензор», для перекредитования ресурсоснабжающего предприятия, на срок до 1.07.2020.

С большим воодушевлением восприняли депутаты новость о сдаче в эксплуатацию первого жилого дома в особой экономической зоне, на ул. Программистов, д. 13. Председатель кооператива СПКЗ «Новый город» Е.Д. Углов поблагодарил Главу города М.Н. Данилова, директора ОИЯИ В.А. Матвеева, генерального директора ГосМКБ «Радуга» В.Н. Трусова и большую команду Администрации городского округа за поддержку и помощь в достройке дома, которого так долго ждали многие горожане.

Были рассмотрены и приняты за основу поправки в Устав города. Помимо прочего, они касаются размещения в СМИ правовых актов или соглашений, заключенных между органами местного самоуправления. Так, официальным опубликованием будет считаться первая публикация полного текста в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с действующим законодательством и распространяемом на территории Дубны. А после размещения документов на официальном интернет-портале www.naukograd-dubna.ru объемные графические и табличные приложения в печатном издании могут не приводиться.

Публичные слушания по предлагаемым изменениям и дополнениям в Устав города Дубны состоятся 18 апреля, в 17 часов, в зале заседаний Совета (ул. Академика Балдина, дом 2, к. 117).

Много нареканий у жителей наукограда к новым правилам по начислению платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Жалобы по этому поводу неоднократно звучали на личных приемах и встречах депутатов с горожанами. Дубненцы обоснованно полагают, что мусор производят не квадратные метры, а проживающие на этих метрах люди. И депутаты согласны с избирателями в том, что надо оплачивать реально предоставленную услугу.

Советом депутатов подготовлено письмо на имя губернатора с просьбой об изменении установленного в Московской области порядка определения размера платы за вывоз ТКО, чтобы расчеты делались не по общей площади жилого помещения, а исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в нем.

Совет депутатов городского округа Дубна