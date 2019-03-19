Своё 25-летние археологической, краеведческой и просветительской деятельности городской музей Дубны проводит в повседневной работе. Выставки, экспозиции, экскурсии и лекции позволяют всем, кому интересна история нашего города, познакомиться с многочисленными, уникальными экспонатами. Подтверждённые кропотливыми исследованиями и архивными документами профессиональные комментарии сотрудников музея к тем или иным мероприятиям помогают посетителям глубже заглянуть в прошлое. Это, в свою очередь, даёт возможность лучше понять жизнь предыдущих поколений и события, в которых они принимали участие.

Одним из ярких просветительских мероприятий стала книга известного дубненского краеведа Леонида Четверикова «Подготовлена к взрыву…». Её презентация прошла в музее 15 марта.

В череде многих незабываемых страниц истории нашего города особое место занимают годы Великой Отечественной войны. Основанная на архивных источниках книга Леонида Четверикова возвращает читателя к трагическим событиям осени-зимы 1941 года, когда фашисты рвались к Москве, а Дубна была почти прифронтовым городом.

Повествование книги, буквально день за днём отслеживает расположение советских и немецких армейских частей, рассказывает о действиях военачальников в тяжелейший период начала войны. Кроме того, текс подкреплён визуальным рядом, который представлен фотографиями из личного архива Л.Г. Четверикова, а также нашими и немецкими военными картами.

Макет книги был подготовлен в Московском областном общественном фонде историко-краеведческих исследований и гуманитарных инициатив «Наследие».