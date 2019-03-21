Первая компания из Италии может стать инвестором ОЭЗ «Дубна»

Особая экономическая зона «Дубна» активно привлекает на свою территорию как российских, так и зарубежных инвесторов. Только за последние три года ее резидентами стали 69 высокотехнологичных компаний, три из которых с участием иностранного капитала Индии и Китая. Теперь здесь может появиться совместное российско-итальянское предприятие, основной деятельностью которого станет нанесение износостойких напылений.

- Мы убеждаем наших партнеров – итальянскую фирму «Flame Sргеу» создать на территории ОЭЗ «Дубна» совместное предприятие в статусе резидента, деятельность которого будет выгодна обеим сторонам, - рассказывает генеральный директор ООО «Пересвет-Авиа» Андрей Белоногов. - Итальянцы могли бы инвестировать в поставку высокотехнологичного оборудования, технологию, с нашей стороны – это инвестиции в аренду помещений, а затем строительство собственного предприятия, наладку станков, обслуживающий персонал, поиск заказов. По предварительным расчетам оборот компании в течение первого года может достичь 2-3 млн евро, а в последующем увеличен на порядок. Мы уже приняли решение - подписан меморандум о создании совместного предприятия, детали сотрудничества в процессе согласования. Поэтому первостепенная цель визита в ОЭЗ «Дубна» - познакомить итальянских коллег с ее возможностями.

Об этом делегации из 11 человек - представителям «Flame Sргеу», «Пересвет-Авиа», потенциальным заказчикам высокотехнологичных износостойких покрытий и возможным инвесторам проекта с российской стороны подробно рассказал заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков. Презентация включала основные конкурентные преимущества особой экономической зоны – это выгодное экономико-географическое положение, возможность применения инвесторами налоговых и таможенных льгот, поддержка проектов, в том числе финансовая, правительством Московской области. Большой блок был посвящен готовности инженерной инфраструктуры.

В свою очередь руководитель направления газопламенного напыления «Flame Sргеу» Aндреа Чиренчети познакомил с этапами развития семейного бизнеса и особенностями новейшей технологии, которую фирма совершенствует и применяет уже в течение 50 лет. И если всё начиналось с ручного напыления, то современный метод – газотермический - предполагает скорость процесса, семикратную скорости звука и многократно повышает износостойкость деталей. Это могут быть, например, крупные части газовой турбины, двигателей самолетов, ресурс которых в результате повышается на 40%. Сегодня предприятия «Flame Sргеу» находятся в США, Германии, Хорватии, Венгрии, других странах. Планируется открыть подобный завод и в России, промышленность которой, в том числе, такие отрасли, как энергетика, металлургия, авиация, нефтегазовая, машиностроение и другие, пока не использует широко эту передовую технологию.

– Мы безусловно будем рады открытию нового высокотехнологичного производства на территории особой экономической зоны, - резюмировал итоги встречи первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Игорь Исаев. - Специалисты нашей Управляющей компании готовы более подробно ознакомить с мерами поддержки таких производств в Российской Федерации. Существуют субсидии на приобретение оборудования, выполнение технических условий, другие - более 30 видов субсидий. Мы подберем те, которые для вас будут с экономической точки зрения наиболее выгодны. Отдельно проговорим все детали бизнес-плана и поможем его подготовить.

После встречи в Конгресс-центре гости побывали на обеих площадках ОЭЗ, а генеральный директор ООО «Пересвет-Авиа» Андрей Белоногов выразил общее мнение: «Условия, с которыми мы познакомились в особой экономической зоне, идеально соответствуют реализации нашего проекта». Если же заглянуть в перспективу, то появление такой компании в ОЭЗ может способствовать успешной кооперации с ней резидентов «Промрессурс», «ИНТЕХ-Сервис», заинтересует предприятия научно-промышленного комплекса города, Московской области и ближайших регионов.